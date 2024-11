Exklusiv-Video: Billy Walker über den getorften Meikle Toir 5yo The Chinquapin One – und die Eigenheiten von Torf

Im Rahmen einer Veranstaltung am Montag in Schumann’s Bar am Odeonsplatz in München stellte Whiskylegende Billy Walker vier interessante Abfüllungen aus seiner Destillerie Glenallachie vor. Whiskyexperts war vor Ort und hat seine Ausführungen über seine Arbeit als Blender und seine Herangehensweise an die Komposition neuer Whiskys für Sie auf Video aufgezeichnet.

Als Finale der Serie haben wir für Sie ein Video über den Meikle Toir 5yo vorbereitet, den getorften Whisky aus der Brennerei GlenAllachie. Im fünf Minuten langen Video spricht Billy Walker auch über das ideale Alter für getorften Whisky, warum Festland-Peat sich deutlich von dem von den Inseln unterscheidetm was es mit der Chinquapin-Eiche auf sich hat, die dafür eingesetzt wird – und warum jede Brennerei einen anderen Torfgrad für ihre Whiskys wählt.

Viel Freude mit unserem Video, das Sie auch auf unserem Youtube-Kanal finden.