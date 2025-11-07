Freitag, 07. November 2025, 12:24:41
Serge verkostet: Drei lang gereifte Talisker

Die Benotungen der beiden Cask of Distinction Bottlings und von Forests of the Deep haben jeweils eine 9 an der ersten Stelle

Fast entschuldigend leitet Serge Valentin heute seine Talisker-Verkostung ein. Dass es in letzter Zeit auf Whiskyfun viel Talisker, ist uns nicht unbedingt aufgefallen. Und zusätzlich erhalten die Malts auf Whiskyfun fast durchgehend hohe Bewertungen. Nicht anders ist heute in der Session mit drei lang gereiften Whiskys der Brennerei auf der Insel Skye. Die Benotungen der beiden Cask of Distinction Bottlings für GourmetPool und für Jimmy Chen und der Destillerie-Abfüllung Forests of the Deep haben jeweils eine 9 an der ersten Stelle. Unsere Übersicht:

AbfüllungPunkte

Talisker 30 yo 1993/2024 (60.4%, OB, Cask of Distinction, for Gourmet Pool, cask #ZL01, 459 bottles)91 
Talisker 34 yo 1989/2023 (48.7%, OB, Cask of Distinction, for Jimmy Chen, refill American oak hogshead, cask #2816, 201 bottles)90
Talisker 44 yo ‘Forests of the Deep’ (48.8%, OB, 1,997 bottles, 2022)91
Talisker. Bild © Diageo
