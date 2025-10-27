Gewinnen Sie jetzt von GourmetPool den fantastischen Ben Nevis 26yo in Fassstärke aus dem Einzelfass – im Wert von 550,- Euro!

In dieser Woche – und nur für diese Woche – haben wir ein ganz besonderes Gewinnspiel mit einem ganz besonderen Preis für Sie: Gemeinsam mit unserem Partner GourmetPool verlosen wir eine absolute Ausnahmeabfüllung, den Ben Nevis 1991, eine 26 Jahre alte Einzelfassabfüllung in Fassstärke aus der „zweiten goldenen Ära“ der Highland-Brennerei. Dieser exzeptionelle Whisky im Wert von 550,- Euro stammt aus einem akribisch ausgesuchten Fass 1882 und begeistert mit seinem differenzierten und in jeder Phase tiefgründigen Geschmack.

Wie Sie um den Ben Nevis 1991 von GourmetPool mitspielen können? Ganz einfach: Lesen Sie unseren Artikel hier aufmerksam durch, danach können Sie unsere Gewinnfrage sicher beantworten und die Antwort an uns einsenden – und schon sind sie dabei.

Achtung: Das Gewinnspiel dauert nur eine Woche – gleich mitspielen!

Bevor wir zum Preis und der Gewinnfrage kommen, lassen wir doch einmal Gourmetpool über sich selbst erzählen – was sie ausmacht und was ihre Abfüllungen so besonders macht:

GourmetPool: Taste the exceptional – Luxus als geteilte Erfahrung

Das Team von Gourmetpool (v.l.n.r.): Andreas Jansen, Stefan Fiedler, Leo Jansen und Leonard Baum

Es begann nicht mit einer einzelnen Flasche, sondern mit einer Idee im Team der Marketingberatung der Mitgründer, Petra und Andreas Jansen. Sie wollten bewusst Zeit im Team miteinander verbringen, die nichts mit Arbeit zu tun hat. Im Jahr 2017 entstand daraus eine bis heute gültige Tradition – jeder Freitagabend gehört dem Team. Kein Projekt, keine Agenda, sondern einfach Neues ausprobieren.

„Am Anfang ging es noch gar nicht um Whisky. Es ging vielmehr darum, den Moment bewusst zu genießen – alles andere hat sich dann daraus ergeben.“ Stefan Fiedler, Managing Director, GourmetPool

Wir haben vieles getestet: kulinarische Abende, Feinkost, Craft-Biere und vieles mehr. Stefan Fiedler brachte schließlich den entscheidenden Impuls für Wein- und Spirituosen-Verkostungen, die von dem damaligen Winzer und Sommelier und heutigen Mitgründer und Director Whisky & Spirits, Leonard Baum, begleitet wurden. Aber nach und nach kristallisierte sich heraus, dass uns eine besondere Faszination verband – die Welt des Whiskys.

Wert entsteht nicht durch den Preis. Wert entsteht durch den Moment.

Bevor wir beim Whisky angekommen sind, haben wir intensiv die Welt der Weine erkundet. Dabei machten wir eine Beobachtung, die uns bis heute prägt: Der Preis eines Weins hat nur sehr bedingt etwas mit seiner wahrgenommenen Qualität und dem Genuss zu tun.

Diese Diskrepanz hat uns fasziniert und wirft eine Frage auf: warum gibt es in der Weinwelt diese Entkopplung zwischen Preis und erlebter Qualität? Und lässt sich dieses Phänomen auch auf andere Genusswelten übertragen?

Der Preis erklärt es nicht. Das Erlebnis schon.

Als wir dieselbe Fragestellung in die Welt des Whiskys übertrugen, machten wir eine entscheidende Entdeckung: Hier ist es anders. Bei besonders alten und seltenen Abfüllungen lässt sich nicht selten ein spürbarer Unterschied in Komplexität, Tiefe und Genuss tatsächlich wahrnehmen.

Natürlich: Kein 35-jähriger Whisky für 12.000 € „rechtfertigt“ objektiv diese gigantische Preisdifferenz zu einem guten 15-Jährigen für 110 €. Aber – und das ist entscheidend – im Glas ist die Erfahrung tatsächlich außergewöhnlich anders. Wer diese Raritäten probiert, erlebt Genussmomente, die man sonst nicht haben kann. Es ist eine Dimension von Tiefe, Reife und Vielschichtigkeit, die den Preis zwar nicht rational erklärt, aber die demütig und den Preis emotional nachvollziehbar macht.

Diese Erkenntnis hat die Ausrichtung von GourmetPool maßgeblich beeinflusst: Gerade im Whisky lohnt es sich, den Fokus auf die seltenen, gereiften Abfüllungen zu legen. Denn hier kann man Erlebnisse schaffen, die wirklich unvergleichlich sind.

Qualität ohne Kompromiss: Single Cask. Single Truth.

Unsere Haltung ist radikal einfach: Wir kuratieren ausschließlich ≥ 20 Jahre gereifte, ultra-rare Single Casks (Ø 150–350 Flaschen) aus Scotch Whisky, Rum, Cognac & Armagnac – ungefiltert, ungefärbt, in Fassstärke.

Jedes Fass durchläuft eine mehrstufige Kurations-Prüfung: dokumentierte Provenienz und Chain-of-Custody, Vorab-Samples in Serien, unabhängige Sensorik-Panels mit hohem Ablehnungsanteil.



Unser Fassmanagement ist keine Routine, sondern Präzisionsarbeit. Wir bevorzugen Erst- und Zweitbelegungen (Bourbon, Oloroso, PX u. a.), verzichten auf kosmetische Finishes und jegliche Zusätze.

„Wir wählen keine Fässer aus – wir verhandeln mit der Zeit. Nur wenn Balance, Tiefe und Textur im Glas absolut sind, füllen wir ab. Wir verfolgen eine einfache Philosophie: es muss perfekt sein.“ Leonard Baum, Mitgründer & Director Whisky & Spirits, GourmetPool

Raritäten gehören ins Glas. Nicht ins Regal.

Aus unseren gemeinsamen Erfahrungen – den „Weinmomenten“, die uns Demut gelehrt haben, und den „Whiskymomenten“, die uns die Einzigartigkeit der Raritäten bewusst machten – wuchs die Motivation, Gourmetpool zu gründen.

Uns ging es nie darum, Luxus um seiner selbst willen zu verkaufen. Uns geht es darum, Zugänge zu schaffen: zu Genussmomenten, die sonst kaum jemand erleben dürfte. Wir wollten, dass die Erfahrung eines außergewöhnlichen Whiskys nicht im Safe oder Regal bleibt, sondern ins Glas kommt – geteilt, erlebbar, unvergesslich.

Das wirklich Neue aber ist unser Ansatz: Wir bieten diese Raritäten nicht exklusiv als Flaschen an, sondern arbeiten mit ausgewählten Gastronomie- und Eventpartnern. So können unsere Whiskys glasweise probiert werden. Damit wird das möglich, was bisher fast unerreichbar schien: den Zauber dieser Tropfen wirklich zu erleben.

Wir erinnern uns an den ersten Gast, der nach einem Tasting sagte: „Das fühlt sich an wie ein kleiner Luxusurlaub in zehn Minuten.“ Genau darum geht es uns.

Der wahre Luxus:

Jetzt.

Ein Glas einer seltenen Spirituose ist für uns etwas ganz Besonderes. Es ist ein Schlüssel – zu einem Moment, der nicht reproduzierbar ist. Er kann nur jetzt, nur mit genau diesen Menschen, in genau diesem Gespräch, in genau dieser Stimmung entstehen.

Denn für uns gilt – gestern, heute und morgen: Wahrer Luxus liegt nicht im Besitz des Seltenen, sondern im Teilen des Unwiederholbaren.

Ihr Preis: Ben Nevis 1996 | 26 Jahre gereift | Cask Strength 51,5% vol. | Cask: 1882

Ein wahrhaft außergewöhnlichen Single Cask Whiskys aus der traditionsreichen Ben Nevis Distillery: Diese exklusive Abfüllung stammt aus dem Jahr 1996, einer Periode, die für Kenner als goldene Ära der Destillerie gilt. Gereift über 26 Jahre in einem ausgewählten Hogshead, entfaltet dieser Whisky eine Tiefe und Komplexität, wie sie nur selten bei lang gereiften Einzelfässern zu finden ist.

Herkunft & Historischer Kontext

Die Ben Nevis Distillery, gegründet im Jahr 1825 am Fuße des gleichnamigen höchsten Berges Schottlands in Fort William, blickt auf eine bewegte und faszinierende Geschichte zurück. Die 1990er-Jahre markieren eine besonders interessante Phase: Nach dem Erwerb durch die japanische Nikka-Gruppe 1989, wurde die Produktion ab den frühen 1990ern neu ausgerichtet – mit Fokus auf Qualität, traditioneller Destillation und charaktervollen Single Malts. Whiskys aus dem Jahr 1996 sind heute seltene Zeugen dieser Übergangszeit – kraftvoll, vielschichtig und von markanter Handschrift.

Unsere Abfüllung trägt all jene Merkmale, die Liebhaber gereifter Highlands erwarten – und doch erzählt sie eine ganz eigene Geschichte: die des Fasses, das über Jahrzehnte hinweg in Schottlands kühlem Klima zur Perfektion reifte.

Verkostungsnotizen

Nase:

Ein erster Eindruck von Tiefe und Vielschichtigkeit. Reife, dunkle Früchte wie Feigen, Pflaumen und gedörrtes Kernobst dominieren, begleitet von feiner dunkler Schokolade und einem Hauch antikem Leder. Florale Heidekraut Noten, mit leicht herbem Baumharz und zarter Vanille verschmelzen mit Anklängen von Eichenholz und einer eleganten Würze.

Gaumen:

Ausgesprochen vollmundig und ausgewogen. Die Fruchtigkeit bleibt präsent, getragen von einer seidigen würzigen Textur. Noten von Honig, Karamell und trockenen kandierten Früchten treffen auf feine Gewürze wie Muskatnuss, nicht gesüßter Zimt und edlen Kampot-Pfeffer. Die lange Fassreifung bringt eine wunderschön harmonische Verbindung von Süße, Würze und gereiftem Holz hervor.

Abgang:

Lang, tiefgründig und wärmend. Eine subtile Rauchigkeit entfaltet sich langsam und begleitet die bleibenden Aromen von Eichenholz, Trockenfrüchten und dezenter Gewürznuance. Ein Abgang, der lange nachhallt, elegant ohne je laut zu sein.

Ein Whisky für Kenner

Diese Ben Nevis Einzelfassabfüllung ist ein Ausdruck handwerklicher Exzellenz und Fassselektion auf höchstem Niveau. Limitiert auf 210 Flaschen weltweit, richtet sie sich an Sammler und Genießer, die authentische, gereifte Whiskys mit Charakter und Geschichte zu schätzen wissen.

Jede Flasche wurde in Fassstärke mit 51,5% vol. abgefüllt. Unverfälscht, nicht kältefiltriert, ohne Farbstoffe oder Einflussnahme.

Abfüllung: 0,7 Liter

UVP: 550,00 EUR

Und so gewinnen Sie den Ben Nevis 26yo von GourmetPool im Wert von €550,-:

Beantworten Sie die folgende Gewinnfrage: In welchem Ort befindet sich die Destillerie Ben Nevis?

A: Fort William

B: Hier Charles

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „GourmetPool“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 2. November 2025, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 3. November 2025 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner GourmetPool versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „GourmetPool“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 2. November 2025, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin werden am 3. November 205 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und GourmetPool sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von GourmetPool versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradresse an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team