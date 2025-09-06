Neu: Exklusives Deanston 25yo Single Cask von deinwhisky.de

Ein gut gereifter Deanston aus dem Bourbon Hogshead mit einer Auflage von nur 213 Flaschen – das ist das neueste Angebot von deinwhisky.de, das der Shop gemeinsam mit Sansibar Whisky für Whiskyfreunde auf die Beine gestellt hat. Der Highland Single Malt wird untenstehend ausführlich beschrieben, inklusive der interessanten Tasting Notes – und natürlich einem Link zum Shop, wo man sich diesen Deanston 25yo erhalten kann:

Exklusives Deanston Single Cask von deinwhisky.de

Liebe Whiskyfreunde,



mit dieser Abfüllung bringt unsere White Label Serie ein echtes Highlight ins Glas – einen 25 Jahre alten Deanston, abgefüllt aus einem einzigen Bourbon Hogshead, in Zusammenarbeit mit Sansibar Whisky. Eine Kombination, die auf das Wesentliche reduziert ist: Zeit, Fass, Charakter.

Die Deanston Distillery liegt in einem historischen Gebäudekomplex direkt am River Teith in den schottischen Highlands – ursprünglich eine Baumwollmühle, heute eine der wenigen Brennereien, die komplett autark mit Wasserkraft arbeiten. Deanston steht für ehrliche, unverfälschte Whiskys, die ohne Kältefiltration und ohne Farbstoff in die Flasche kommen – und dabei stets ihren Highland-Charakter bewahren: cremig, malzig, frisch.



Unsere White Label Serie steht für ausgesuchte Einzelfassabfüllungen mit klarer Handschrift. Keine Show, kein Marketing-Blend – einfach ehrlicher Whisky, pur und stets von hervorragender Qualität.



Am Glas zeigt sich der Deanston 25 Jahre von seiner verspielten Seite: In der Nase entfaltet sich eine feine Kombination aus Fruchtjoghurt-Dragees, trockener Zitrusnote und einem Hauch Oregano – ungewöhnlich, aromatisch spannend und trotzdem harmonisch. Weißer Schokolade bringt eine dezente, cremige Süße ins Spiel. Am Gaumen zeigen sich dann Würze und Eigenständigkeit: Erinnerungen an Paulaner Spezi, helle Beeren und süßer Traubenzucker schaffen eine verspielte Balance zwischen Frische und Tiefe. Der Abgang ist trocken, lang und fein – mit einer zarten Süße, die an gereifte Spätlese erinnert.



Ein Deanston, der Tradition und Individualität vereint – 25 Jahre gereift, aber voller frischer Ideen.



Sichern Sie sich noch heute eine von lediglich 213 Flaschen zum Preis von nur 199,90 Euro.

Die Abfüllung gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/