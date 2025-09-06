Wenn man mehr bekommt als ursprünglich angedacht, ist das immer eine gute Sache: So auch beim Simple SampleOnline-Tasting am 10. Dezember 2025 mit The Caskhound – wo Tilo Schnabel nun vier exklusive Samples nur für das Tasting reingepackt hat – mit einem Alter von bis zu 20 Jahren.

Mehr dazu schreibt uns Simple Sample für Sie hier:

Neuigkeiten zum Set: The Caskhound – Live Tasting #8 am 10.12.2025 von und mit Simple Sample

The Caskhound – Live Tasting #8 – 10.12.2025

Liebe Tasting – Fans

Aufgrund der hohen Nachfrage hat Tilo nochmal nachgelegt.

Es gibt Neuigkeiten dazu: Das Set wird aus 4 rein für das Tasting – exklusive Abfüllungen enthalten!!

Davon wird einer sogar über 20 Jahre alt sein!!!

Wer sich noch kein Set gesichert hat, sollte dies jetzt unbedingt tun. Im Set sind 6x2cl für NUR 29,90€

The Caskhound – Live Tasting #8 findet am 10.12.2025 um 20.00 Uhr statt

Was sich aber genau hinter den Abfüllungen verbirgt, bleibt vorerst geheim.

Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen!

Preislich liegt das 6x2cl Set bei 29,90 €(1l = 249,17 € )

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses Tastings und auf einen schönen Abend mit euch.

Hier geht es direkt zum Tasting-Set