Whisky Europa mit St. Kilian 6 yo aus 30-Liter-Blood-Tub-Fass

„No Risk, No Fun“ dachte sich Whisky Europa, als sie ihren Peated Malt der St. Kilian Destillerie statt der für 30-Liter-Blood-Tub-Fässer üblichen 3 Jahre ganze 6 Jahre zur Reifung gaben. Das Ergebnis waren einerseits nur 14,5 Liter statt 27 Litern, und andererseits ein Whisky, der sich intensiv, ausgewogen und voller Charakter zeigt.

Alle Details sowie die Verkostungsnotizen in der folgenden Presseaussendung von Whisky Europa:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neue Whisky-Abfüllung begeistert mit außergewöhnlicher Reifung

Private Cask von Whisky Europa / St. Kilian Single Blood Tub Fass Nr. 4109 mit unglaublichen 6 Jahren

Das Wagnis, unseren Spirit ganze sechs Jahre in einem kleinen 30-Liter-Blood-Tub-Fass reifen zu lassen, hat sich mehr als gelohnt – das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen. Üblicherweise beträgt die Reifezeit in dieser Fassgröße nur etwa drei Jahre, da sich der Einfluss des Holzes durch das geringe Volumen stark konzentriert und die Reifung deutlich beschleunigt.

In diesem Fall jedoch zeigt sich die Intensität der sechsjährigen Lagerung in einer Tiefe und Komplexität, die einer über 20-jährigen Reifung in einem klassischen 225-Liter-Fass gleichkommt. Ein außergewöhnliches Ergebnis – intensiv, ausgewogen und voller Charakter.

Das Risiko war groß: Zu lange im kleinen Fass, und die Holznoten hätten den Whisky überlagert oder dumpf wirken lassen können. Doch das Experiment ist gelungen.

„No Risk, No Fun“ – dieser Whisky beweist, dass Mut belohnt wird.

Am Ende blieben nur 14,5 Liter statt 27 – exakt 29 Flaschen – eines einzigartigen Tropfens, der zeigt, was Leidenschaft, Geduld und Risikobereitschaft hervorbringen können. So schmeckt er:

Tastingnotes

GERUCH Süß und elegant mit Noten von reifen Kirschen, Räucherobst und gezuckerten Erdbeeren, begleitet von cremigem Karamellpudding und einem Hauch Sahne. Zarter Torf und feiner Rauch untermalen das Bouquet, zunächst dezent im Hintergrund, bevor sich edle Eichenholznoten harmonisch dazugesellen.

GESCHMACK Kräftig und komplex mit intensiven „Islay“-Anklängen. Fruchtige Süße trifft auf würzige BBQ-Noten, gegrilltes Fleisch und erdigen Torf – eine Explosion aus Rauch, Kohle und Tiefe. Subtile maritime Nuancen erinnern an Jod und medizinische Einflüsse, eingebettet in eine warme, vielschichtige Holztextur. Im ABGANG sehr lang, trocken und elegant mit Anklängen von Moor, Asche, süßem Sandelholz und einer feinen Fruchtnote, die sanft nachhallt.

St. KILIAN 2019 / 6 Jahre / OLOROSO SHERRY Fass 4109

Deutschland – 60,7% vol. Alk – 500 ml SIGNATURE EDITION

Destiliert 03.07.2019 – 10.09.2025 mit 6 Jahren

1st fill Oloroso Sherry / Fass Nr. 4109 / Peated 54ppm

Abgefüllt in 500 ml mit nur 29 Flaschen

Desing in SIGNATURE EDITION

Shop Link:

https://www.whisky-europa.de/st-kilian-distillers-whisky-shop