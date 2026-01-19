South East Whiskey Festival expandiert 2026 nach Kilkenny

Das South East Whiskey Festival wurde 2023 von den Südost-Iren Johnnie Barron (Pub „The Sky and the Ground“), Daithí O’Connell (O’Connell Whiskey Merchants) und Michael Cowman (Good Spirits Bottling) ins Leben gerufen. Der Premieren-Veranstaltung 2023 in Wexford folgten ebenfalls dort zwei weitere Festivals in den beiden Folge-Jahren. 2026 erweitern die Veranstalter das Festival, und fügen mit Kilkenny City einen weiteren Veranstaltungsort hinzu.

SEWF Founders Michael Cowman, Johnnie Barron, Daithi O’Connell

Quelle: Irish whiskey magazine

Mitbegründer Daithí O’Connell sagte über das diesjährige Festival:

“When we launched this festival 4 years ago, we wanted to create an event that was a little bit different. There are so many distilleries now with mature stock that we wanted to celebrate the integrity of Irish whiskey and the future potential. This festival is about meeting the makers, hearing the stories and promoting Irish made products.”

Das Festival startet am Donnerstag, den 25. Februar, mit einem exklusiven Dinner in der Bar Paris Texas in Kilkenny. Über das gesamte folgende Wochenende präsentieren Master Distiller und Blender von Method and Madness, Ballykeefe, Teeling, Liberator, Ardara Distillery, Redbreast, Dingle, Clonakilty, West Cork, Copeland, Micil, Bushmills und Dunvilles ihre Whiskeys an verschiedenen Orten in beiden Grafschaften. Ein weiteres Festival-Highlight ist die Brennereiführung in der benachbarten Royal Oak Distillery in Carlow.

Die Tickets für alle Masterclasses kosten nur 20 € pro Veranstaltung. Da diese begrenzt sind, wird eine frühzeitige Buchung empfohlen. Tickets sind online unter whiskeyfestival.ie erhältlich, hier finden Sie auch alle Details zum South East Whiskey Festival.