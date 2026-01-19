Montag, 19. Januar 2026, 17:58:21
Suche
IslayVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Caol Ila 31-40 (Teil 4 von 4)

Zum Abschluss der Verkostungs-Reihe verteilt Serge Valentin ausschließlich hervorragende und herausragende Bewertungen

Die Verkostungs-Reihe der Whiskys aus der Islay-Brennerei Caol Ila auf Whiskyfun findet heute mit den Drams 31 – 40 ein Ende. Es scheint, als habe sich Serge Valentin die allerbesten Malts für diese Session aufgehoben. Denn die Benotungen, die Serge heute vergibt, bewegen sich zwischen 87 und 92 Punkten, und damit in einem schmalen und hohen Fenster, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

AbfüllungPunkte

Caol Ila 16 yo 1982/1998 (43%, Signatory, cask #1770-71, 896 bottles)89 
Caol Ila 10 yo 2015/2025 (57.1%, Wilson & Morgan, Barrel Selection, 100 proof, 1stfill oloroso sherry finish, casks #302640-41-42-43, 1055 bottles)88
Caol Ila 15 yo 2010/2025 (56%, C. Dully Selection, bourbon hogshead, cask #17752, 266 bottles)89
Caol Ila 13 yo 2011/2024 ‘Wunderkammer’ (57.3%, Morisco Spirits, 1st fill oloroso, cask #58211, 307 bottles)90
Caol Ila 1978/1992 (64.8%, Scotch Malt Whisky Society, #53.5)91
Caol Ila 22 yo 1974/1997 (54.4%, Signatory Vintage, cask #1974/46, 310 bottles)92
Caol Ila 12 yo 1992/2005 (46%, Duncan Taylor, Whisky Galore)87
Caol Ila 30 yo 1995/2025 (50.9%, The Antelope & Kanpaikai, Dollar Cat #2, refill hogshead, cask #809708, 168 bottles)90
Caol Ila 32 yo 1992/2024 (51.8%, Whiskyland, Chapter Five, refill hogshead, 210 bottles)91
Caol Ila 40 yo 1984/2025 ‘Something in the Water’ (51.3%, La Maison du Whisky, Artist #15, refill hogshead, cask #8484006286, 99 bottles)91
Caol Ila. Alle Bildrechte bei Alexander Kohn.
-Werbung-
Vorheriger Artikel
Gewinnen Sie jetzt den traumhaften The Bruichladdich Eighteen aus der High-Provenance-Serie – samt Gläsern!
Nächster Artikel
South East Whiskey Festival expandiert 2026 nach Kilkenny

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH