Serge verkostet: Balblair als Duo

Nachdem er 18 Jahren als distillery manager in der Balblair Distillery tätig, nimmt John MacDonald Abchied und geht in den Ruhestand (wir berichteten). Serge Valentin nimmt dies zum Anlass für eine kleine Verkostung zweier Malts aus seiner Brennerei. Die beiden unabhängigen Abfüllungen reiften Beide in refill bourbon barrels. Unabhängig von der unterschiedlich langen Lagerzeit (9 und 26 Jahre) erhalten Beide annähernd die gleiche exzellente Bewertung. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Balblair 9 yo 2013/2023 (57.1%, A.D. Rattray for WhiskyFacile, refill bourbon barrel) 87 Balblair 26 yo 1997/2023 (54.1%, Gordon & MacPhail, Kirsch Import, refill bourbon barrel, cask #1884, 153 bottles) 88