Bruichladdich stellt Fèis Ìle 2024 Exclusive Releases vor

Die Bruichladdich Distillery präsentiert ihre beiden Abfüllungen für Fèis Ìle 2024, auch bekannt als The Islay Festival.

Bruichladdich Rock’ndaal 03.1 wurde 2013 aus ungetorfter, 100 % schottischer Gerste destilliert und reifte zunächst in Bourbonfässern. Die Spirituose wurde dann von 2017 bis 2023 in eine Kombination aus Sauternes-Fässern (12,5 %), österreichischen Dessertweinfässern (12,5 %) und ehemaligen Brandyfässern aus Fernando de Castilla, Spanien, umgefüllt. Der Whisky wurde anschließend in ehemaligen Bourbonfässern vermählt und reifte insgesamt zehn Jahre lang vollständig auf Islay. Mit 50 % Vol., ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt, sind 3.000 Flaschen für £100 (ca. 115 €) erhältlich.

Port Charlotte Rock’ndaal 03.2 wurde 2004 aus stark getorfter (40 ppm) 100 % schottischer Gerste destilliert und reifte in Bourbonfässern (70 %) und first fill Sauternes casks (30 %). Nach der 20 Jahre langen Reifung auf Islay wurden die Fässer vermählt und mit 54 % Vol. abgefüllt. Ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt, sind 1.000 Flaschen für £225 (ca. 260 €) erhältlich.

Bruichladdich Rock’ndaal 03.1 und Port Charlotte Rock’ndaal 03.2 können ab dem 13. Mai 2024 um 12:00 Uhr BST über die Bruichladdich-Website vorbestellt werden und sind selbstverständlich auch während Fèis Ìle in der Brennerei erhältlich.