Dritter Whisky der Animals of Scotland Serie von The Caskhound: Dailuaine mit Finish im Moscatel Sherry Barrique

Nach der Premiere der Abfüllungsserie Animals of Scotland von The Caskound und der Grafikerin Lana Mathieson Anfang März und dem zweiten Bottling Anfang April folgt nun im Mai die dritte Ausgabe. Der „Sly Fox“ kommt aus der Speyside-Brennerei Dailuaine, der zwölfjährigen Reifung in einem Ex-Bourbon Cask folgte ein Finish in einem Moscatel Sherry Barrique.

Wo der „Sly Fox“ zu bekommen kann und was er bietet, finden Sie nachfolgend in der uns übermittelten Info:

„Liquid gold for sly minds“: Das dritte ANIMALS OF SCOTLAND-Bottling von THE CASKHOUND verspricht raffinierten Whiskygenuss für Kenner & Entdecker

Waren es bei den ersten beiden Abfüllungen ein putziger Puffin und ein majestätischer Hirsch, die für optische Akzente sorgten, so ist es beim dritten Teil der erfolgreichen ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe von THE CASKHOUND ein „Sly Fox“ aus der Speyside, der uns sein flüssiges Gold ins Glas gießt: Nach 12 Jahren im Ex-Bourbon Cask verbindet der Dailuaine Single Malt gekonnt die Fülle von Apfelkompott, Butterscotch, Vanille und Gerstenmalz mit der fruchtigen Süße und Nussigkeit eines 24-monatigen Finish im Moscatel Sherry Barrique.

In der Reihe ANIMALS OF SCOTLAND finden die von THE CASKHOUND-Macher Tilo Schnabel sorgfältig ausgewählten Single Cask Bottlings schottischer Single Malts ihre Entsprechung in den bezaubernden Zeichnungen der Künstlerin Lana Mathieson. Detailreich und mit einem liebevollen Augenzwinkern setzt sie die ikonische Tierwelt Schottlands in Szene. „Lanas Illustration des genießerischen Fuchses passte einfach hervorragend zu unserem Dailuaine“, ergänzt Tilo Schnabel begeistert. „Ein kraftvoller, gewieft produzierter Whisky einer Destille, die mehr auf Qualität als auf Öffentlichkeit setzt, veredelt durch ein sorgsames Finish im edlen Moscatel Barrique. Ein smarter Tropfen für Genießer & Entdecker: raffiniert, facettenreich und überraschend zugleich!“

True Speyside Magic: crafted by cunning, perfected by time

DAILUAINE, unweit von Aberlour, ist eine der vielen fleißigen Speyside-Brennereien, die zwar weitgehend unbemerkt, aber mit viel Können charakterstarken Whisky für die Blendindustrie liefern. Dank sehr langer Fermentationszeiten, schneller Destillation und weiterer Kniffe wird in den 6 Stills ein schwerer, „fleischiger“ Brand erzeugt. Die bekannte „Flora & Fauna“-Abfüllung zeigt schon die für Dailuaine so charakteristische Mischung aus Fülle und Süße – aber gerade solch rare unabhängige Abfüllungen wie unser ANIMALS OF SCOTLAND beweisen, dass man diesem Underdog aus dem Herzen der Speyside wesentlich mehr Beachtung schenken sollte. Seine Mischung aus klassischer Bourbon Cask-Aromatik und dem Aromenspiel aus der sorgfältigen, 2 Jahre dauernden Nachreifung im edlen Moscatel Barrique sorgen für besonders magische Geschmacksmomente, wie wir meinen.

„Animals of Scotland“-Collection: DAILUAINE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre alt (2010/2024) • 53,2 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Cask matured + Finished for 24 months in a First Fill Moscatel Sherry Barrique

Auflage 260 Flaschen (0,7 l) à 84,90 Euro (UVP)

Tasting Notes

Nose: Zunächst empfängt uns die Süße frischer Weinberg-Pfirsiche, abgelöst von floralen und parfümigen Noten, Waldhonig und Vanille, dann zeigen sich weinige Aromen, Gewürze, am Ende sogar eine dezente Fleischigkeit und Umami

Palate: Ein Ritt in der geschmacklichen Achterbahn: die intensive Süße von Pfirsich-Bowle, Malzbonbons mit Honig & Kräutern und eine ordentliche Portion Vanillepudding, die sich über kandierte und getrocknete Früchte verteilt; danach wird es wieder etwas ruhiger – sanfte Aromen von Leder & süßem Pfeifentabak wechseln sich mit Gewürzen und einem Hauch Bratensoße ab

Finish: lang und wärmend, mit letzten Frucht- & Kräuternoten und einer angenehm trockenen Eichenwürze

FAZIT: Ein fruchtig-markanter Speyside Gentleman, der Herz und Gaumen verzaubert!

Genießen können Sie den Dailuaine in der von THE CASKHOUND gewohnten Art: ungefärbt, unfiltriert und in natürlicher Fassstärke. Die Abfüllung wird ab Dienstag, den 14. Mai 2024 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern zu finden sein.

Weitere Abfüllungen der ANIMALS OF SCOTLAND Collection stehen ebenfalls schon in den Startlöchern. Mehr Informationen dazu gibt es in Kürze …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.

