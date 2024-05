Rosebank Distillery finalisiert ihre Legacy Series

Die Rosebank Distillery beendet ihre Legacy Series, nach dem Rosebank 30 Year Old aus dem Jahr 2020 und dem 2022 erschienenen Rosebank 31 Year Old, erscheint heute Rosebank 32 Year Old. Seit heute um 9 Uhr Ortszeit kann diese Abfüllung online erworben werden, die UVP liegt bei £2,100 (das wären nicht ganz 2.500 €).

Des Oliver, der den Doktortitel in Komposition der Universität Oxford besitzt, komponierte nach der Verkostung dieses Malt Whiskys eine musikalische Reise, die diesen schottischen Whisky perfekt verkörpert soll, und vom Chineke! Orchestra in der Brennerei aufgeführt wurde. Die gemeinsame Verkostung mit Blender Emma Oakes und Distillery Manager Malcolm Rennie sowie die Aufführung seines Stückes „Rosebank Reawakening“ wurden in einem Video festgehalten, welches wir hier einbinden und ebenfalls auf der Website der Rosebank Distillery zu finden ist.