Belfaster J&J McConnell’s Distillery produziert heute den ersten New Make (mit Video)

Die seit 90 Jahren größte Whiskyproduktion in Belfast seit fast 90 Jahren nimmt heute offiziell ihren Betrieb auf: Die McConnell’s Distillery, die in einem allten Gefängnisgebäude in der Crumlin Road in Nord-Belfast eingerichtet wurde. Wir berichteten über die Installation der drei Forsyth-Stills im Mai des Vorjahres: eine 5.000-Liter-Wash-Still, eine 3.000-Liter-Intermediate-Still und eine 3.000-Liter-Spirit-Still für die Dreifach-Destillation.

Das Gefängnisgebäude, in dem die Destillerie errichtet wurde. Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Crumlin_Road_Goal.jpg

Das Besucherzentrum der neuen Destillerie ist zwar schon seit knapp drei Wochen eröffnet, aber erst heute wird der erste Produktionslauf vorgenommen. Bis die um 30 Millionen Pfund von privaten amerikanischen Investoren mit staatlicher Unterstützung erbaute Brennerei tatsächlich auf die 500.000 Liter Produktionskapazität pro Jahr hochgefahren werden kann, wird es noch etwas dauern – nach dem ersten Run folgen erfahrungsgemäß noch einiges an Finetuning und weitere Testläufe.

Man wird in der Brennerei die eigene Blend-Marke (J&J McConnell’s Irish Whiskey) unter der Ägide von Graeme Millar (vormals Echlinville Distillery) produzieren, dazu einen irischen Single Malt, der 2029 in die Märkte kommen soll. Ein weiterer Teil der Produktion wird in langfristige Lagerung wandern, und ein Rest wird an Bonder und Blender verkauft werden.

