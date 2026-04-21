HighlandsNeue Whiskys

Neu in UK: Glengoyne Signature für den Lebensmitteleinzelhandel

Nach der gestrigen Premiere in Tesco-Filialen und online wird nach drei Monaten die Abfüllung dann wohl den globalen Markt erreichen

Speziell für den globalen Lebensmitteleinzelhandel entwickelt ist die neue Abfüllung Glengoyne Signature, die seit gestern im Vereinigten Königreich bei Tesco für £35 erhältlich ist (Das Einführungsangebot für Tesco Clubcard-Inhaber liegt bei £24). Die Tesco-Exklusivität gilt für drei Monate, anschließend wird Glengoyne Signature dann wohl den globalen Markt betreten.

Caroline Fox, UK Commercial Director bei Ian Macleod Distillers, erklärt:

“We have crafted Signature to open up Glengoyne to more shoppers in grocery stores, as an excellent showcase for the fruity style for which the brand is known.”

Mit 40 % Vol. und ohne Altersangabe, richtet sich Glengoyne Signature an Konsumenten, die ein zugängliches Geschmacksprofil zu einem erschwinglichen Preis suchen. Er bietet fruchtige, frische Noten von knackigem Apfel, Vanille, Birne und Pflaume. Der Highland Single Malt soll sich hervorragend als Basis für Cocktails wie Highball oder Old Fashioned eignen.

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SourceThe cask connoisseur
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