Serge verkostet: Ein paar verrückte Mortlach

In den diesjährigen Special Releases von Diageo ist Mortlach mit einer Abfüllung nicht vorzufinden. Die Speyside-Brennerei mit ihrer legendären 2,81-fachen Destillation war in den letzten Jahren in dieser Reihe regelmäßig vertreten. So startet die heutige Session des Beast of Dufftown mit dem offizielen ‘Distiller’s Dram’ aus 2025. Und leitet eine Session mit bemerkenswert hohen Bewertungen ein.

Vor Weihnachten 2025 soll es, so der Plan, noch eine weitere Mortlach-Session auf Whiskyfun geben. Hier erst einmal unsere Übersicht der heutigen Verkostung:

Abfüllung Punkte

Mortlach 16 yo ‘Distiller’s Dram’ (43.4%, OB, +/-2025) 88 Mortlach 25 yo (46%, Gordon & MacPhail, Distillery Label, +/-2025) 87 Mortlach 30 yo 1995/2025 (47.3%, Kanpaikai Japan & The Antelope Macau, Dollar Cat, refill sherry hogshead, cask #803457, 187 bottles) 92 Mortlach 35 yo 1989/2025 (44.2%, Artist #15 by LMDW, The Dark Side of the Moon, 2nd fill sherry butt, cask #S-28607, 250 bottles) 92 Mortlach 19 yo 1975/1995 (59.9%, The Whisky Connoisseur, Cask Master Selection No.1, cask #6261) 91