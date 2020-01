The English Whisky Company mit Exklusivabfüllung für Harvey Nichols

Harvey Nichols in Edinburgh wird ab sofort einen neuen Whisky von The English Whisky Company führen – den Harvey Nichols Peated Burgundy Cask Single Barrel English Whisky.

Auch wenn auf der Flasche keine Altersangabe steht, so kann man sich das Alter selbst leicht ausrechnen: Destilliert 2007, abgefüllt 2019, ist es wahrscheinlich der älteste bislang auf den Markt gekommene englische Whiskey.

Neben seinem Alter hat die auf 280 Flaschen limitierte Abfüllung noch zwei weitere Besonderheiten: Sie ist mit 38ppm so torfig wie manche Abfüllungen aus Caol Ila, und sie wurde über die gesamte Reifezeit in einem 250 Liter fassenden Burgunderfass gereift (Pinot Noir). Abgefüllt wurde der Whisky mit 51% vol.

Zum Geschmack zitueren wir die Originalbeschreibung auf der Webseite von Harvey Nichols, wo man die Abfüllung auch online bestellen kann (allerdings nicht nach Deutschland, Sie bräuchten dann eine englische Lieferadresse):

Those lucky enough to have travelled to the foodie mecca that is Mexico’s Oaxaca will be familiar with the local mole, made using toasted nuts and sesame seeds, dried fruit, Christmassy spices, dark chocolate and earthy smoked chillies. Those who haven’t, can experience these wonderful aromas and flavours in this whisky, not to mention cherry chocolate liqueurs, summer pudding, lapsang souchong, leather bound books, smoked paprika, freshly brewed coffee, and something that evokes sipping malty Horlicks around a bonfire on a winter night. There’s nothing else quite like it.