Die schwedische Whisky-Destillerie Agitator hat für Deutschalnd einen neuen Vertriebspartner. Der Spirituosenimporteur Spiritheroes wird ab dem 1. März den Import und Vertrieb des Whiskys der schwedischen Brennerei übernehmen.

Spiritheroes wird neuer Vertriebspartner für Agitator in Deutschland – Zusammenarbeit beginnt am 01.03.2025

Lemwerder, Februar 2025 – Mit Freude geben die schwedische Whisky-Destillerie Agitator und der Spirituosenimporteur, Spiritheroes ihre neue Partnerschaft bekannt. Ab dem 01. März 2025 wird Spiritheroes, das auf außergewöhnliche Spirituosen spezialisiert ist, den Import und Vertrieb der innovativen schwedischen Whiskys in Deutschland übernehmen. Diese Zusammenarbeit markiert einen Neuanfang für Agitator auf dem deutschen Markt.

Agitator hat sich in den letzten Jahren einen Ruf als Pionier in der Whiskybranche erarbeitet. Die Destillerie ist bekannt für ihren experimentellen Ansatz sowie die Anwendung modernster Technologien wie der Vakuumdestillation, die es ermöglicht, unverwechselbare Geschmacksprofile zu kreieren. Die Partnerschaft mit Spiritheroes bietet Agitator die Möglichkeit, ihre Präsenz in einem der wichtigsten Märkte für Whisky weiter auszubauen und die Verbraucher mit hochwertigen, innovativen Produkten zu begeistern.

Maria Thiele, Gründerin von Spiritheroes, äußert sich dazu:

„Wir bei Spiritheroes haben eine Leidenschaft für außergewöhnliche Whiskys und sind begeistert, Agitator in unser Portfolio aufzunehmen. Die Marke steht für Innovation, höchste Qualität und ein einzigartiges Geschmacksprofil – genau das, was wir unseren Kunden bieten möchten. Wir freuen uns darauf, diese spannende Reise gemeinsam fortzusetzen und den deutschen Whisky-Liebhabern etwas Besonderes zu präsentieren.“

Auch auf Seiten von Agitator Whisky ist die Vorfreude groß.

Oskar Kalmaru, CEO von Agitator, erklärt:

„Deutschland ist für uns ein wichtiger Markt, und mit Spiritheroes haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision teilt. Ihr Engagement für außergewöhnliche Spirituosen und ihre Leidenschaft für Whisky passen perfekt zu unseren Werten. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und darauf, unsere Produkte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen

Dank dieser neuen Kooperation können sich Whisky-Liebhaber in Deutschland auf eine vielfältige Auswahl an schwedischem Whisky freuen, die von klassischen Single Malts bis hin zu innovativen Abfüllungen reicht, die Agitator weltweit auszeichnen. Die beiden Unternehmen sind zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit fruchtbare Ergebnisse liefern wird und gemeinsam die Whisky-Kultur in Deutschland bereichern werden.

