Bei Pernod Ricard Deutschland gibt es eine Änderung an der Spitze des Sales und Trade Marketing Teams (unter anderem auch für Whiskymarken wie Jameson, Glenlivet, Aberlour und natürlich Chivas und Ballantines zuständig): Marc Mirgel, der von Diageo kommt, wird ab dem 15. September dort als Commercial Director die Verantwortung tragen.

Mehr über Mirgel und seine Position sowie seinen Werdegang untenstehend. Wir wünschen viel Erfolg und viel Freude mit der neuen Tätigkeit!

Marc Mirgel wird neuer Commercial Director bei Pernod Ricard Deutschland

Ab dem 15. September 2025 wird Marc Mirgel neuer Commercial Director bei Pernod Ricard Deutschland und verantwortet damit das Sales und Trade Marketing Team des Spirituosenherstellers. In seiner Funktion wird er als Mitglied des deutschen Management Teams an Julien Hemard, Managing Director Pernod Ricard Northern Europe Entity, berichten.

Marc Mirgel

Mirgel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Spirituosenbranche, die er in verschiedenen Führungspositionen bei Diageo gesammelt hat. Er war dort unter anderem als Commercial Director Germany Off Trade tätig und trug die Gesamtverantwortung für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel (LEH, C&C, Convenience), das Key Account Management sowie die Organisationsentwicklung.

In früheren Stationen übernahm er bei Diageo unter anderem als Vice President Americas South die Leitung des Duty-Free-Geschäfts und verantwortete als Head of Reserve Portfolio Central Europe die Integration der Reserve Brands in die Hauptorganisation. Zudem war er als Country Manager von 2016 bis 2020 für Diageo Suisse SA in Lausanne tätig.

Nach seiner Zeit bei Diageo leitete er als Managing Director die Expansion der Barebells Functional Foods GmbH in Deutschland und ist aktuell als Commercial Director bei Luigi Lavazza Deutschland tätig.

Marc Mirgel:

„Die Rückkehr in die Branche ist für mich mit großer Vorfreude verbunden – vor allem, weil ich bei Pernod Ricard auf ein tolles Team treffen werde, mit dem ich gemeinsam die aktuellen Markt-Herausforderungen anpacken und neue Impulse setzen möchte.“

Julien Hemard: