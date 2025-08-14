Wintergenuss mit Stil – die Whisk(e)y-Promotions von Pernod Ricard Deutschland

Die internationalen Whiskyproduzenten und der deutsche Handel bereiten sich jetzt bereits auf die kommende Verkaufssaison vor – und das bedeutet, dass sich Konsumenten über Mehrwert-Promotions im Handel freuen können, bei dem die Whiskys oder Whiskeys mit Onpacks aufgewertet werden.

Zwei dieser Onpacks kündigt Pernod Ricard Deutschland heute an, nämlich für Chivas Regal und Jameson, und wir bringen die Infos dazu für alle Schgnäppchenjäger:

Wintergenuss mit Stil – die Promotions von Pernod Ricard Deutschland

Wenn die Tage kürzer werden und die Sehnsucht nach besonderen Genussmomenten wächst, bietet Pernod Ricard Deutschland mit seinen Winterpromotions 2025 eine stilvolle Auswahl an Gesch

enkideen und ausgewählten Präsenten für die kalte Jahreszeit. Ob limitierte Editionen, hochwertige Geschenkverpackungen oder exklusive Zugaben – die Aktionen vereinen ikonische Marken mit kreativem Design und machen jeden Anlass zu etwas Besonderem.

Mit dieser Winterpromotion setzt Pernod Ricard Deutschland erneut ein Statement für stilvollen Genuss, starke Marken und besondere Extras. Die limitierten Angebote sind ab sofort im teilnehmenden Handel und Fachhandel erhältlich – solange der Vorrat reicht.

Chivas Regal – Premium-Blend trifft auf exklusives Design

In dieser Saison präsentiert sich der edle Chivas Regal Whisky mit einem hochwertigen Tumbler als Geschenk. Die stilvolle Zugabe unterstreicht die Premium-Positionierung der Marke. Ein Must-have für alle, die Wert auf Qualität und Stil legen.

Jameson – Geschmack, der begeistert

Jameson Irish Whiskey begeistert nicht nur geschmacklich – zur Winterpromotion gibt es ein Paar stylische Tennissocken als perfekten Begleiter für die kalte Jahreszeit gratis dazu. Egal, ob mit Ginger Ale, Limette oder pur: Jameson kommt jetzt mit einem besonderen Extra und ist ideal für alle, die Individualität und Genuss kombinieren möchten.