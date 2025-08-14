TTB-Neuheiten: Laphroaig Càirdeas French Oak, Nc’Nean Quiet Rebels Simon, Oban 15yo Port Cask Finish

Neues aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank, und zwar aus den Highlands und von Islay. Beginnen wir gleich einmal dort: Jetzt sind die Label des neuen Laphroaig Càirdeas French Oak aufgetaucht, abgefüllt mit 52,6% uvol. Alkoholstärke und einem interessanten Geschmacksprofil: Kaffee, Kirschen und Meersalz. Er reifte komplett in Fässern aus französischer Eiche, und die vollen Tasting Notes lesen sich wie folgt:

Mit kräftigen Noten von Holzspänen und Torffeuer. Eine Welle von Pflaume und Maraschinokirsche, dunkler Schokolade und poliertem Leder. Und ein charakteristischer Abgang von Meersalz und nachklingendem Torfrauch.

So sehen die Etiketten aus:

Ebenso neu ist der nächste Nc’Nean Quiet Rebels, der diesmal einem gewissen „Simon“ gewidmet ist. Wer genau dieser Simon im Team ist, gibt das Etikett nicht preis, es könnte sich aber dabei um Simon Hewitt handeln, der in der Brennerei arbeitet. Abgefüllt ist der Whisky mit 48,5% vol. Alkoholstärke

Auch hier die Etiketten:

Last but not least ein neuer Oban, der aber aller Vorausicht nach eine us-exklusive Ausgabe sein wird, so wie sein Vorläufer. Der Oban 15yo Port Cask Finish kommt interessanterweise mit portugiesischen Seitentexten und berichtet über einen Überfall von Fergus, Angus und Loarn, Söhne des gälischen Schottenkönigs Erc, auf Oban im Jahr 498 nach Christus – und auf den Clan Macdougall, der die Oban Distillery gründete.

Das Etikett des mit 52,1% vol. Alkoholstärke abgefüllten Oban 15yo Port Cask Finish sieht so aus: