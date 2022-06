Einen Wechsel an der Spitze von Pernod Ricard Deutschland ist heute öffentlich geworden: Julien Hemard übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung für Pernod Ricard Deutschland und Western Europe – er löst damit Tim Peach ab, der nach zweieinhalb Jahren in seine Heimat Australien zurückkehrt.

Hier das, was die Mutterfirma von Marken wie Jameson, Glenlivet, Aberlour oder Four Roses über den Wechsel zu sagen hat:

Julien Hemard wird zum 1. Juli Vorsitzender Geschäftsführer der Pernod Ricard Deutschland GmbH und Western Europe und löst damit Tim Paech ab. Dieser hat das Unternehmen mit Deutschlandsitz in Köln seit Anfang 2019 geführt und kehrt jetzt zurück in seine Heimat Australien.

Hemard wird in seiner neuen Rolle an Gilles Bogaert, Chairman & Chief Executive Officer von Pernod Ricard EMEA & LATAM, berichten und ist gleichzeitig Mitglied des Regional Executive Committee für EMEA & LATAM. Seit 2020 ist Hemard im Pariser Hauptsitz als Group Sales Chief Transformation Officer tätig. Hier hat er in den letzten zwei Jahren seine Leidenschaft für Innovation und Unternehmertum eingebracht und in seiner Führungsrolle die Umgestaltung des globalen Vertriebs mit vorangetrieben. In den vergangenen 25 Jahren hat er eine umfangreiche Karriere in der Premium-Spirituosenbranche aufgebaut und verschiedene Positionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und General Management in Asien, im Pazifikraum, im Vereinigten Königreich und in den USA bekleidet. In seiner neuen Position wird der gebürtige Franzose die Führung der Pernod Ricard Western Europe Entity übernehmen. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Deutschland & Western Europe, in die ich meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre mit einbringen werde, um weiterhin ein nachhaltiges Wachstum durch den Aufbau von Marken und die Förderung unserer Mitarbeiter:innen voranzutreiben. Meinem Motto `Make a new friend everyday` bleibe ich dabei treu und möchte es auch in der Western Europe Entity mit Leben füllen“, erklärt Hemard.

Gender Diversity auf Führungsebene

Die Geschäftsführung von Pernod Ricard Deutschland ist ein Beispiel für gelebte Diversität – denn hier herrscht ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Teammitgliedern. Aktuell setzt sie sich aus Julien Hemard (Vorsitzender), Benjamin Franke (Marketing), Joelle Ferran (Finanzen und Verwaltung), Christin Kohnke (Human Resources), Clara Thomas (Transformation & Strategie) sowie Thomas Drossé (Vertrieb) zusammen.

Pernod Ricard Deutschland & Western Europe heißen Julien Hemard herzlich willkommen.