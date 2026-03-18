Serge verkostet: Sechs hervorragende Talisker

Da gibt es heute absolut nichts zu mäkeln: Die Verkostung von sechs unabhängigen Abfüllungen aus der Destillerie Talisker auf der Isle of Skye besteht eigentlich nur aus Highlights, was die Bewertungen anbelangt. Und auch wenn da welche darunter sind, die eher kaum mehr zu bekommen sein sollten, sind doch drei davon in den Jahren 2024 bis 2026 erschienen – was die Chancen für Jäger erhöhen sollte.
Gehen wir gleich zur Tabelle der Verkostung über, die in trockenen Zahlen die Begeisterung von Serge nur bedingt wiedergeben können:
|Abfüllung
|Punkte
|Talisker 1940 (70° proof, Wolverhampton & Dudley Breweries, Rare Old Liqueur, sherry, mid/late 1950s)
|90
|Talisker 15 yo 1979/1994 (63.2%, Cadenhead, Authentic Collection)
|89
|Talisker 18 yo 1979/1997 (63.2%, Cadenhead, Authentic Collection)
|90
|A Skye Whisky 22 yo 2003/2026 (47.7%, Kanpaikai & The Antelope, refill sherry cask, cask #T035)
|91
|Talisker 12 yo 2011/2024 (48.4%, Douglas Laing, Old Particular, Fanatical about Flavour, 150 bottles)
|91
|Talisker 12 yo 2011/2024 (56.7%, Harmony Whisky x Lucky Choice, Refill Hogshead, cask #80018686, 108 bottles)
|91