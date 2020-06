Neu: The English 11year old

Bis zum Erwachsen sein dauert es noch ein klein wenig, doch die in Norfolk beheimatete The English Whisky Co. ist mit ihren Whiskys auf einem sehr guten Weg dahin. Im Dezember 2017 veröffentlichte die Brennerei ihre erste zehnjährige Abfüllung. Dieses Single Cask Bottling mit einer Auflage von 210 Flaschen war augenblicklich ausverkauft (wir berichteten). In der letzten Woche präsentierte die Destillerie mit The English 11year old nun ihren neuen ältesten Single Malt, diesmal in einer deutlich höheren Auflage. Insgesamt 2.466 Flaschen mit 46% Vol. füllte die Brennerei ab, der Preis im Online-Shop der Destillerie beträgt £ 59,95, was etwa 67 € entspricht. Und nur noch wenige Abfüllung sind „in stock“.

Mit einem nachvollziehbarem Stolz präsentiert Geschäftsführer Andrew Nelstrop nach anderthalb Jahrzehnten die erste Abfüllung der The English Whisky Co. mit einer Altersangabe. Dieser Single Malt bietet, so sie offiziellen Tasting Notes, eine komplexe Nase mit Zitrusfrüchten, Bratäpfeln und Mandelnoten. Am Gaumen mit einem fruchtigen Geschmack und Eichentönen, endet der Whisky mit einem vollem, öligen und leicht trockenen Finish.