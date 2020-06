PR: „Pouring Digital“ – Bar Convent Berlin 2020 findet als Special Edition statt

Aufgrund der Maßnahmen und Verordnungen, die im Kampf gegen die Covid-19- Pandemie eingeführt wurden, wurden viele Messen und Veranstaltungen abgesagt. Der Bar Convent Berlin sucht hier neue Wege und Möglichkeiten, trotzdem in diesem Jahr diese Veranstaltung realisieren zu können und wählt hier ein alternativen Konzept aus Live- und Digital-Event. Alle weiteren Infos zum diesjährigen BCB und dem neuen Konzept finden Sie in der folgenden Pressemitteilung:

„Pouring Digital“: BCB 2020 findet als Special Edition statt

Der Bar Convent Berlin 2020 geht in der Corona-Krise neue Wege und bringt seine Community in diesem Jahr in Form einer BCB Special Edition zusammen. Aufgrund der Vorgaben der Behörden kann die Messe nicht in der geplanten Konzeption stattfinden. Ursprünglich war geplant, den BCB vom 12. bs 14. Oktober auf dem Berliner Messegelände zu veranstalten. Unter dem Titel „Pouring Digital“ arbeitet das BCB Team an einem alternativen Konzept aus Live- und Digital-Event.

„Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, zum einen als Messe, die viele tausend Menschen an einem Ort vereint, zum anderen aber auch als Teil einer global vernetzten Barszene. Einer Barszene, die möglicherweise vor ihrer größten Herausforderung überhaupt steht“, sagt BCB Director Petra Lassahn. „So ist es unser Ziel, im Herbst ein alternatives Veranstaltungsformat zu bieten. Wenn unsere Aussteller und Besucher nicht zu uns kommen können, dann müssen wir zu ihnen kommen.“

Aktuell arbeitet das BCB Team gemeinsam mit Partnern an einem Konzept, wie der Spirit des BCB, die Vorträge, Events und das Miteinander in diesem Jahr als Live- und Digital-Event stattfinden können. Dabei spielen Online-Angebote die größte Rolle, es wird aber auch geprüft, wie Bars als Herzstück der Messe und alternative Locations mit einbezogen werden können. Viele Aussteller aus der gesamten Branche haben sich gerade in diesen Krisenzeiten eine Alternative gewünscht, einen Ort, an dem sie sich austauschen und zusammenkommen können. „Gerade weil die Branche weltweit an den Folgen der Covid-19- Pandemie leidet, brauchen wir einen Treffpunkt, um Kraft zu schöpfen, voneinander zu lernen, Ideen auszutauschen und mit Zuversicht wieder nach vorne zu schauen“, so Petra weiter.

Über die weiteren Planungen für 2020 wird das BCB Team zeitnah informieren. 2021 wird der BCB dann mit seinem ursprünglich für dieses Jahr geplanten, neuen Konzept City Life Spirits auf dem Messegelände Berlin stattfinden.

