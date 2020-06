Video: Ralfy verkostet GlenDronach 15yo (Review #829)

Ohne Kühlfiltrierung, in seiner natürlichen Farbe, mit 46 % Vol. abgefüllt und einer Altersangabe. Dies sind die Eigenschaften, die ein Single Malt vorweisen muss, um von Ralfy Mitchell das Label „integrity malt“ verliehen zu bekommen. All dies weist der GlenDronach 15yo auf, dem Ralfy sich in seiner aktuellen Review #829 widmet. Bereits im April 2011, in seiner Review #195, stellte er diesen Whisky vor, der damals neu auf dem Markt erschien.

In diesen vergangenen neun Jahren hat sich bei GlenDronach viel verändert. Die Destillerie hat einen neuen Besitzer, eine neue Blenderin, und auch das Whiskygeschäft erfuhr in diesen neun Jahren manche Änderung. Deshalb stellt Ralfy in seinem fast 15-minütigen Video dies alles dar, bevor er ihn verkostet und den aktuellen GlenDronach 15yo mit 84 Punkte bewertet. Im Vergleich: In seiner Review #195 erhielt der damals neu eingeführte GlenDronach 15yo Revival satte 90 Punkte. Ob und wie sich dieser Single Malt verändert hat, erfahren Sie im Video, welches Sie im oberen Bereich unseres Posts finden, und natürlich auch auf Youtube. Viele Vergnügen.