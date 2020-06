PR: Neu ab Mitte Juni – KAVALAN Concertmaster Sherry Cask Finish und King Car Group 40th Anniversary Edition

Zwei sehr interessante Abfüllungen der Kavalan Destillerie werden Mitte des Monats in Deutschland eintreffen. Darüber informiert uns heute King Car Germany. Es handelt sich bei diesen beiden Bottlings um den Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish sowie um das King Car Group 40th Anniversary Bottling, welches wir Ihnen schon im letzten November ankündigen konnten.

Alles Weitere entnehmen Sie bitte der folgenden Pressemitteilung:

Neu ab Mitte Juni: KAVALAN Concertmaster Sherry Cask Finish und King Car Group 40th Anniversary Edition

Ab Mitte Juni kommen zwei neue Produkte aus der KAVALAN Brennerei auf den deutschen Markt: KAVALAN Concertmaster Sherry Cask Finish sowie die streng limitierte 40th Anniversary Edition, die anlässlich des 40-jährigen Bestehens der King Car Group abgefüllt wurde.

KAVALAN Concertmaster Sherry Cask Finish

Der zweite Whisky aus der Concertmaster Serie reift in Destillerie-eigenen refill Fässern und bekommt ein Finish in speziell ausgewählten Spanischen Oloroso Sherryfässern. Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish ist ein eleganter, weicher und herrlich fruchtiger Whisky mit feinen Aromen und vielschichtiger Komplexität, der die Kunst des Blendings in den Vordergrund stellt. Er wird mit 40% Vol. abgefüllt und erscheint in der für Kavalan typischen Flasche in Form des Taipeh 101.

Tasting Notes:

Farbe: helles Apricot

Nase: süße Vanille und Toffee, im Hintergrund dezent Schokolade und Crème Brûlée sowie reife dunkle Früchte und nussige Aromen

Gaumen: vollmundig mit üppigen Aromen tropischer Früchte; sehr ausgewogen mit einem langen Finish

King Car Group 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky Limited Edition

Diese Abfüllung wurde eigens für den 40. Geburtstag der King Car Group kreiert, einem der größten taiwanesischen Lebensmittelproduzenten und Eigentümer der KAVALAN Destillerie. Es handelt sich um eine streng limitierte Edition aus exklusiven Rotweinfässern, die auf elegante Weise cremige Toffee Aromen mit intensiver Süße dunkler Früchte kombiniert. Der Whisky erscheint in einer edlen Holzbox, die eine 1,5l Flasche Whisky sowie ein Kristallglas enthält. Der extravagante Korken in Form einer Krone ist mit Swarovski-Steinen besetzt. Die 40th Anniversary Edition wurde fassstark mit 56,3% Vol. abgefüllt und lediglich 90 Flaschen haben ihren Weg nach Deutschland gefunden.

Tasting Notes:

Farbe: rostbraun

Nase: kräftig und vielschichtig, reichhaltige Claret- und dunkle Cabernet Sauvignon Noten mit Anklängen von Erdbeeren, Heidelbeeren, Gewürznoten und frisch getoasteter Eiche.

Gaumen: kräftige Aspekte von Toffee und Beeren, gepaart mit Anklängen von Gewürzen wie Pfeffer, Nelken und Tabak, die mit dem herrlichen Weincharakter zu einer Einheit verschmelzen.