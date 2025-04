TTB-Neuheit: Macallan 18yo Double Cask Collection 2025 Release

Die us-amerikanische TTB-Datenbank gilt mit ihren Einträgen als zuverlässiger Vorbote für Neuerscheinungen in der Whiskywelt – was den US-Markt betrifft. Bei vielen Label, die dort eingetragen werden, ist aber auch ein Release in unseren Ländern wahrscheinlich – so wie bei unserem neuesten Fund:

Laut dem Eintrag, um den es heute geht, sollten wir bald schon den Macallan 18yo Double Cask Collection 2025 Release in den Regalen finden können. Er kombiniert europäische und amerikanische Eichenfässer und bietet Noten von Toffe, süßen Ingwer und Sultaninen. Diese Komponenten des Geschmacks finden sich auch künstlerisch dargestellt am Rückseitenetikett.

Hier die Label des Macallan 18yo Double Cask Collection 2025 Release: