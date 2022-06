Sazerac kauft irische Lough Gill Distillery und Marke Athrú für koplortierte 70 Millionen Euro

Seit einiger Zeit befindet sich Sazerac in Verhandlungen mit David Raethorne and Matt Scaife, die Besitzer der Lough Gill Distillery im Städtchen Sligo in Connaught, Irland, um die 2014 gegründete Brennerei zu kaufen. Nun scheint es, nach zwei unabhängig voneinander erschienenen Berichten, tatsächlich soweit zu sein: Der us-amerikanische Getränkekonzern, der schon länger weltweit auf Einkaufstour ist (so hat er die indische Paul John Distillery in Goa erworben und schon 2016 die Marke Paddy), wird den Kauf nun finalisieren. Im Raum steht eine Verkaufssumme von 70 Millionen Euro.

Sazerac kauft damit auch die von Billy Walker als Master Blender für die Brennerei kreierte Marke Athrú, die im Luxussegment angesiedelt ist und in Deutschland durch den Tröbnitzer Getränkehandel importiert wird. Zukünftig will man seitens Sazerac bei Lough Gill die Produktion ausbauen und das 300 Jahre alte Anwesen komplett renovieren. Das Hazelwood House soll dann die Heimstätte der irischen Marken von Sazerac werden. Auch Paddy wird nach dem Kauf am Lough Gill produziert werden.