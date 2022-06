Neu von The Macallan: The Macallan M Collection

Mit heutigem Datum hat die Destillerie Macallan eine neue Serie von Single Malts angekündigt, die noch im Juni im ausgewählten Fachhandel erscheinen soll: The Macallan M Collection, bestehend aus 3 neuen Abfüllungen.

Die drei Single Malts sind: The Macallan M 2022 Release (45% vol.), The Macallan M Black 2022 Release (46% vol) und The Macallan M Copper 2022 Release (42% vol.). Sie sollen in sich die sechs Säulen der Markerepräsentieren: Natürliche Farbe, handwerkliche Meisterschaft, kleine Spirit Stills, das Estate, außergewöhnliche Eichenfässer und Reifung in Sherryfässern.

Bild: Nick Knight

The Macallan M 2022 Release verkörpert natürliche Farbe – ein Resultat der handwerklichen Meisterschaft von Macallan und der Verwendung 100% natürlicher Zutaten sowie Fässern, die mit Sherry präpariert wurden.

Die Macallan M Black 2022 Release huldigt dem Handwerk. Mit Sherry präparierte Eichenfässer mit stark gekohlten Fassenden, die mit torfigen Spirit befüllt wurden, sind für diese einzigartige Abfüllung verantworten.

Die Macallan M Copper 2022 Release spiegelt die kleinen Spirit Stills wider, die ein bestimmendes Merkmal des Destillationsprozesses von The Macallan sind.

Alle drei Abfüllungen werden in Lalique-Decantern präsentiert – die unverbindlichen Verkaufspreise in UK sind wie folgt: