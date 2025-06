Zwei neue Abfüllungen der unabhängig geführten Brennerei The GlenAllachie erreichen über Kirsch Import den Handel in Deutschland. In der neuen limitierten Serie Sinteis verbindet Billy Walker zwei unterschiedliche Fässer zu einer harmonischen Synthese. The GlenAllachie Sinteis Series Part I ist die Kombination von First Fill Pedro Ximénez Sherry Puncheons und Chinquapin Virgin Oak Barrels.

The GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength erscheint mittlerweils bereits als Batch 12, diesmal mit 59,7 % Vol..

Mehr Details sowie die Verkostungsnotizen in der Aussendung, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Fassstarke Speyside-Synthesen: The GlenAllachie mit Sinteis Part I & neuem 10 y.o.

Stuhr, 10.06.2025 Als Veteran der Whiskybranche steht Billy Walker wie kaum ein anderer für die Kreation herausragender Single Malts. Aus seiner Wirkungsstätte an der Spey, der The GlenAllachie Distillery, kommt jetzt mit Sinteis eine neue limitierte Serie – zum Auftakt begleitet von dem neuen Zehnjährigen in Fassstärke.

„Zwei unterschiedliche Fässer – eine harmonische Synthese“ lautet das Motto einer neuen limitierten Serie aus der Hand von Branchenikone Billy Walker. Mit Sinteis (ausgesprochen „sin-teesh“, schottisch-gälisch für „Synthese“) verkörpert der Fassinnovator seine Kreativität bei der Kombination von Gewagtem mit Beliebtem.

Für Sinteis Part I, den The GlenAllachie 2014/2025 – Chinquapin & PX Casks, wählte Walker aus einem Bestand von 50.000 Fässern sowohl Virgin Oak Barrels als auch First Fill Sherry Puncheons aus. Die seltenen Fässer aus Chinquapin, einer in den Ozarks von Missouri beheimateten amerikanischen Eiche, geben typischerweise Noten von süßen Gewürzen und Anis ab. Die Pedro-Ximénez-Sherryfässer hingegen bringen Aromen von dunkler Schokolade und reifen Früchten ein. Beide Eigenschaften entfalten sich ungehemmt – bei fassstarken 57,8 Volumenproenten und Verzicht auf Farbstoff und Kühlfiltration.

Die Verpackung wurde von der schottischen Designerin Kayley Barbour zum Blickfang gestaltet. Den Karton ziert ein handgezeichnetes, foliertes Symbol, das für die Verschmelzung von Holzarten steht.

Batch 12 des The GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength setzt die Erfolgsgeschichte der vielfach prämierten Abfüllung fort. Der Single Malt verbrachte eine Dekade in Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Casks sowie mit Rotwein vorbelegten Barriquefässern und auf mittlerer Stufe ausgebrannten Virgin Oak Casks. Bei fassstarken 59,7 Volumenprozenten entfalten sich so typische Mokka- und Honigaromen mit Schwarzwälder Kirschtorte, Melasse und gerösteten Haselnüssen.

The GlenAllachie 2014/2025 – Chinquapin & PX Casks – Sinteis Series Part I

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Destillationsjahr: 2014

Abfülljahr: 2025

Fasstypen: First Fill Pedro Ximénez Sherry Puncheons, Chinquapin Virgin Oak Barrels

Alkoholgehalt: 57,8% vol. Cask Strength

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 74,90€

Verkostungsnotizen

Nase: Lakritz, Butterscotch und gegrillte Honigwaben mit kandierten Gartenfrüchten, Kakao und Sirup-Tarte

Gaumen: Ingwer, Butterscotch und kandierte Zitronenscheiben, gefolgt von Feigenkonfitüre, Brombeeren und Melasse

Nachklang: Zimtwürze und kräftiger Kakao

The GlenAllachie 10 y.o. Cask Strength – Batch 12

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Alter: 10 Jahre

Fasstypen: Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Casks, Red Wine Barriques, Virgin Oak Barrels

Alkoholgehalt: 59,7% vol. Cask Strength

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 69,90 €

Verkostungsnotizen

Nase: Anklänge von Mokka, Feigensirup und geröstete Haselnüsse, mit Honigwabe, getrockneten roten Beeren und einem Hauch von Melasse-Tarte

Gaumen: Backgewürze, in Brandy eingelegte Kirschen und Karamellsauce, gefolgt von Schwarzwälder Kirschtorte, Mokka und gegrillter Honigwabe

Nachklang: Melasse und Zwetschge

Über The GlenAllachie

The GlenAllachie ist eine der wenigen unabhängig geführten Brennereien Schottlands. Die Whiskyproduktion wird von Billy Walker geleitet, der auf über ein halbes Jahrhundert Erfahrung in dieser Branche zurückblicken kann. Bei der Herstellung von The GlenAllachie liegt der Schwerpunkt auf den rund 50.000 unterschiedlichsten Fässern, die in 16 Lagerhäusern ausbalancierte Single Malts zur Reife bringen. Alle Whiskys verfügen über eine Altersangabe, sind mit mindestens 46 Volumenprozenten bei natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 49 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch. Die Niedersachsen veranstalten 2025 erstmals die international renommierte Whisky Live Messe in Deutschland.