Mit einem Secret Lowlander und einem rauchigen Whisky aus der Bonnington Distillery in Leith, Edinburgh, hat Tilo Schnabel aka The Caskhound heute ein Doppelpack zur Feier des Geburtstages des schottischen Nationaldichters Robert Burns geschnürt – es ist bereits ab heute erhältlich, auch wenn der Geburtstag erst am 25. Januar ist.

Mehr über die beiden Abfüllungen lesen Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

THE BURNS BIRTHDAY BUNDLE: THE CASKHOUND feiert mit zwei Single Malt-Raritäten den Geburtstag des schottischen Barden

THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel präsentiert anlässlich des 267. Geburtstags von Schottlands Nationaldichter Robert Burns am 25. Januar ein (fass-)starkes Double Release. Seit jeher zelebrieren Schottland-, Burns- und Whiskyfans weltweit den Ehrentag des Barden mit Burns‘ Gedichten, Haggis, Musik – und natürlich einem guten Glas Whisky. Passend dazu wählte Tilo zwei besondere Lowland Single Malts für sein BURNS BIRTHDAY BUNDLE aus – stammte Burns doch aus Ayrshire in den westlichen Lowlands …

A DOUBLE TOAST TO SCOTLAND’S BARD

Im BURNS BIRTHDAY BUNDLE begegnen sichzwei echte Single Malt-Raritäten, die Lowland-Klischees selbstbewusst hinter sich lassen. Kraftvoll, vollmundig und kompromisslos im Charakter, hätten sie ganz sicher auch dem Barden gefallen! Der 11-jährige SECRET LOWLAND ist ein extrem selten unabhängig abgefüllter Tropfen. Seine Herkunft bleibt ein Geheimnis, doch geübte Gaumen werden den Stil einer bekannten Destille südöstlich von Edinburgh erkennen. Nach klassischer Reifung im Ex-Bourbon Cask erhielt er ein fast einjähriges Finish im First Fill PX Hogshead – üppig, tief und vielschichtig. Sein Gegenüber steht ihm in Sachen Seltenheit in nichts nach: ein 5-jähriger Single Malt aus BONNINGTON, deren Abfüllungen bislang nur vereinzelt zu finden sind. Gereift im First Fill Red Wine Barrique, verbindet der junge Malt aus Leith kräftigen Holzrauch mit Würze und saftigen Rotweinnoten. Zwei Drams, zwei Charaktere – und ein Geburtstag, der danach verlangt!

Burns Dram #1: SECRET LOWLAND 2014

Lowland Single Malt Scotch Whisky

360 Tage Finish im First Fill PX Sherry Hogshead

Das PX-Finish hat den SECRET LOWLAND spürbar verwandelt: dunkle Frucht, cremige Süße und warme Würze legen sich übereinander wie Reime, die mit jedem Schluck dichter werden. Trotz seiner Tiefe bleibt der Dram klar und elegant gebaut – sanft im Antritt, voll und getragen in der Mitte, trocken und ruhig im Ausklang. Ein seltener Lowland Malt, der leise erzählt statt laut zu beeindrucken – und souverän zeigt, wie viel Ausdruckskraft in einem sorgfältig geführten Sherry-Finish liegen kann: ruhig, selbstbewusst und mit der Nachwirkung eines guten Verses …

NOSE: Wie süßer Karamell, der langsam über warmes Holz rinnt, steigt der Duft empor. Würze liegt darin, tief und einladend, begleitet von der dunklen Süße von Sherry. Tabak flüstert leise, von Vanille gezähmt, während Dattelsirup und reife Aprikosen sich dazugesellen, weich gebettet in Vanillecreme.

PALATE: Kräftig und reich tritt er an den Gaumen, karamellig und voll, wie frisch gekneteter Teig am Herdfeuer. Gebrannte Mandeln knacken leise, Kräuterhonig legt sich sanft darüber. Pflaumenmus bringt Tiefe und Schwere, Krokantgebäck mit Salz sorgt für Abwechslung. Orangen- und Zitronenzesten blitzen auf wie ein Sonnenstrahl zwischen schweren Wolken.

FINISH: Lang zieht er dahin, samtig und warm wie ein guter Vers, der nachklingt. Gewürze verweilen, getrocknete Feigen und Nougatcreme schmiegen sich an den Gaumen. Würzige Eiche gibt Halt, und ganz zuletzt grüßt ein Hauch Espresso – dunkel, bitter, ehrlich.

57,4 % ABV Natural Cask Strength • Auflage 428 Flaschen (0,5 l) à 54,90 Euro (UVP)

Burns Dram #2: PeatWave BONNINGTON 2020

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Reifung im First Fill Red Wine Barrique

Das Rotwein Barrique hat unserem BONNINGTON seinen rauen Charme verliehen: kühler Holzrauch, würzige Asche und dunkle Beeren treffen auf saftige Weinaromen und eine ungestüme Fruchtigkeit. Trotz seines wilden Auftritts bleibt der Dram erstaunlich fokussiert – direkt im Antritt, lebhaft und kantig in der Mitte, trocken und rauchig im Ausklang. Ein junger Lowland Single Malt mit Ecken und Kanten, der nicht gefallen will, sondern Haltung zeigt und eindrucksvoll beweist, wie gut Rauch und Rotwein zusammenspielen können: ungezähmt, eigenwillig und voller ungebändigter Energie.

NOSE: Das Kaminfeuer ist längst aus, doch noch hängt kalter Holzrauch in der Luft, vermischt mit Rotwein und einer ordentlichen Prise Würze. Verbranntes Heidekraut flackert wie eine Erinnerung, während Waldhonig versucht, die Sache zu zähmen. Ein Stück Milch-schokolade schmilzt auf der Zunge, daneben taucht ganz frech ein Kirsch-Lolli auf. Ganz zum Schluss finden wir eine Mandarine, über dem Feuer gegrillt, süß und bitter zugleich …

PALATE: Ein wilder Hexenreigen offenbart sich: Weinaromen wirbeln herum, Asche vom Lagerfeuer weht trocken über den Gaumen, Holzrauch würzt nach. Waldbeeren lachen frech auf, doch Traubenkerne wissen sie zu zügeln. Ein Hauch Torf schleicht sich an, Kräuter rascheln im Unterholz. Frische Aprikosen locken, Limettenschale zieht eine scharfe Linie. Angebrannte Rosinen zeigen sich, dazu eine Prise mineralischer Staub – und irgendwo findet sich ein alter Öl-Lappen, der schon viele Tage gesehen hat …

FINISH: Mittellang und trocken zieht er Dram davon, pfeifend wie der Wind über die Äcker. Würzige Asche & Holznoten bleiben zurück, etwas Kohlenstaub klebt noch kurz an den Lippen. Kakaopulver, Weinaromen und getrocknete Beeren winken zum Abschied, ehe wieder Ruhe einkehrt …

58,8 % ABV Natural Cask Strength • Auflage 332 Flaschen (0,7 l) à 59,90 Euro (UVP)

Ganz der Handschrift von THE CASKHOUND folgend, präsentieren sich auch diese beiden Abfüllungen unverfälscht: nicht gefärbt, ohne Kühlfiltration und in natürlicher Fassstärke.

Ab Samstag, 10. Januar 2026, sind die Whiskys des BURNS BIRTHDAY BUNDLE online bei uns sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich – genug Zeit also, sich für die eigene ‚Burns Night‘ einzudecken!

Haben wir euch hinreichend neugierig gemacht? Besucht doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.