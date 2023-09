Wenn es eine Abfüllungsserie mit dem Titel „Jahreszeiten“ gibt, dann kann man davon ausgehen, dass es mehrere Bottlings sein werden, die den Markt erreichen. Und genau so ist das mit der neuen Jahreszeiten-Edition des unabhängigen deutschen Abfüllers Dram Way (hinter der Marke steht der in Whiskykreisen nicht unbekannte Malte Schweia), deren erste Abfüllung (genau: Herbst) ab heute über dessen Internet-Seite https://www.dramway.de erhältlich ist.

Beim Whisky handelt es sich um einen in schwedischer Eiche gereiften Mackmyra – mehr zu ihm und die geplanten weiteren Editionen im Text, den uns Malte Schweia dazu geschickt hat:

Der Herbst ist da! – Unabhängiger Abfüller Dram Way startet mit neuer Edition in die goldene Jahreszeit!

Der unabhängige Abfüller Dram Way startet in seine dritte Edition! Nach den Editionen ERNTE und THE ANGEL’S SHARE AND THE DEVIL’S CUT geht es in der neuen Serie um die Verbindung von JAHRESZEIT und Whisky.

„Die neue Edition JAHRESZEITEN ist ein wirklich spannendes Konzept: Die vier Abfüllungen passen jeweils geschmacklich perfekt zu der Jahreszeit, für die sie jeweils stehen. Der „Herbst“ leitet von süßen Aromen hin zur Eiche, im „Winter“ geht es mit einem rauchigen Whisky aus Virgin Oak Fässern kräftig zu, bevor es im Frühling und Sommer mit Sauternes und Moltebeeren Lagerungen milder und fruchtiger wird.“, sagt Malte Schweia. „Selbstverständlich spielt neben dem Geschmack der Whiskys auch der künstlerische Anspruch wieder eine wichtige Rolle. Die Etiketten jeder Abfüllung zeigen einen Baum in der entsprechenden Jahreszeit. Volle Knospen im Frühjahr, sattes grün im Sommer, eisige Kälte im Winter und eben die typischen Herbstfarben bei der ersten Abfüllung“, fügt er hinzu.

Die Serie startet mit der Abfüllung „Herbst“ passend zum Beginn der Jahreszeit am 23. September. Die erste Abfüllung stammt aus der schwedischen Brennerei Mackmyra und reifte in Fässern aus schwedischer Eiche. Abgefüllt wurde in Batch-Stärke von 45,5% und auf Farbstoff oder Kühlfiltration wurde selbstverständlich verzichtet.

Geschmacklich beschreibt Schweia die Abfüllung so:

„Ich war wirklich überrascht, denn die Lagerung in schwedischer Eiche ist dafür bekannt vor allem würzige Aromen an den Whisky abzugeben. Hier findet sich zunächst aber viel Süße, die Eichenwürze kommt erst zum Abgang hin. Für mich beschreibt der Whisky den Herbst damit perfekt, denn er zeigt einen süßen Anklang, welcher an den Sommer erinnert und leitet gekonnt zu den kräftigen Aromen der dunklen Jahreshälfte hin!“

Die weiteren Abfüllungen der Serie sind der „Winter“ (Erscheinungsdatum 15.12.2023), „Frühling“ (20.3.2024) und „Sommer“ (20.6.2024). Die vollständige Serie kann schon jetzt bestellt werden, der Versand erfolgt zum Erscheinungsdatum.

Die erste Abfüllung ist seit dem 23. September 2023 über die Internetseite https://www.dramway.de zu erwerben.

