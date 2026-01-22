Donnerstag, 22. Januar 2026, 22:54:33
Suche
RelaunchesUSA

Maker’s Mark Cask Strength ab 2026 mit Altersangabe versehen

Das Redesign der Etiketten bringt auch mehr Transparenz über das Alter der verwendeten Fässer mit sich

Seit diesem Jahr versieht Maker’s Mark seine fassstarken Abfüllungen mit einem Altersstatement – das in der Regel zwischen sieben und acht Jahren liegen wird. Gleichzeitig mit einer Modernisierung des Etiketts (siehe Bild) des Maker’s Mark Cask Strength hat man sich zu diesem Schritt entschlossen, um dem Konsumenten noch mehr Infos für den Inhalt der Flasche zu geben.

Weil der Maker’s Makr Cask Strength immer aus verschiedenen Fässern zusammengestellt wird, kann natürlich auch die Stärke des Whiskys schwanken – der Zielbereich dabei ist zwischen 53,5 und 57% vol. Alkoholstärke.

Der Maker’s Mark Cask Strength ist auch in Deutschland über verschiedene Händler zu beziehen – preislich bewegt er sich dabei rund um 70 Euro pro Flasche.

-Werbung-
SourceThe Whiskey Reviewer
Vorheriger Artikel
Duncan Taylor wird Octave-Range 2026 massiv ausweiten
Nächster Artikel
The Artisanal Spirits Company (SMWS) nennt positive Geschäftszahlen für 2025

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH