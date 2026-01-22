Maker’s Mark Cask Strength ab 2026 mit Altersangabe versehen

Seit diesem Jahr versieht Maker’s Mark seine fassstarken Abfüllungen mit einem Altersstatement – das in der Regel zwischen sieben und acht Jahren liegen wird. Gleichzeitig mit einer Modernisierung des Etiketts (siehe Bild) des Maker’s Mark Cask Strength hat man sich zu diesem Schritt entschlossen, um dem Konsumenten noch mehr Infos für den Inhalt der Flasche zu geben.

Weil der Maker’s Makr Cask Strength immer aus verschiedenen Fässern zusammengestellt wird, kann natürlich auch die Stärke des Whiskys schwanken – der Zielbereich dabei ist zwischen 53,5 und 57% vol. Alkoholstärke.

Der Maker’s Mark Cask Strength ist auch in Deutschland über verschiedene Händler zu beziehen – preislich bewegt er sich dabei rund um 70 Euro pro Flasche.