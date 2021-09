PR: Morrison Scotch Whisky Distillers erweitern ihre Old Perth Linie um zwei lange gereifte Qualitäten

Zuwachs bei der Old Perth Familie von Morrison Scotch Whisky Distillers. Schlumberger bringt mit dem Old Perth Vintage 1996 und dem Old Perth 12yo zwei neue Blended Malt Scotch Whiskys nach Deutschland.

Was es über die beiden Whiskys im Detail zu sagen gibt, hat Schlumberger hier für Sie in einem Pressetext zusammengestellt:

Morrison Scotch Whisky Distillers erweitern ihre Old Perth Linie um zwei lange gereifte Qualitäten

Old Perth Vintage 1996 und Old Perth 12 Years Old sind ab sofort über die Schlumberger Vertriebsgesellschaft erhältlich

Meckenheim, September 2021. Morrison Scotch Whisky Distillers, verantwortlich für die Old Perth Blended Malt Scotch Whiskys, haben zwei neue gereifte Qualitäten gelauncht. Einst von Gastwirten und Hoteliers als einer der besten Blends angesehen, war Old Perth weitgehend in Vergessenheit geraten, bis die Familie Morrison die Marke wieder zum Leben erweckt hat. Nun wurde das Sortiment, das Anfang 2021 einem Facelift unterzogen wurde, um Old Perth 12 Years Old und Old Perth Vintage 1996 erweitert, letzterer ist der erste einer neuen Reihe von jährlichen, limitierten Jahrgangs-Releases.

„Die 12 Years Old und Vintage Old Perth Releases bieten Whisky-Fans ein neues Erlebnis und zeigen die zusätzliche Tiefe und Komplexität, die erreicht werden kann, wenn großartige Single Malts verblendet werden, um etwas noch Besonderes zu schaffen“, so Niel Hendriksz, Sales Director bei Morrison Scotch Whisky Distillers. Die beiden neuen Whiskys werden in Deutschland ab sofort über die Schlumberger Vertriebsgesellschaft distribuiert.

Old Perth 12 Years Old

ist nicht kühl gefiltert, ohne Zusatz von Farbstoffen und wurde ausschließlich in einer Kombination aus PX- und Oloroso-Sherryfässern gereift. Für diese Abfüllung wurden erlesene Speyside Single Malt Whisky selektiert, die alle 12 Jahre oder länger reiften.

Verkostungsnotiz:

Nase: Sherry, süße gedünstete Früchte und sanfte Gewürze

Geschmack: Reichhaltig und komplex mit würziger Orangenmarmelade und Ingwer

Finish: Lang mit Noten von Früchtekompott und anhaltenden Gewürzen

Alkoholgehalt: 46 % vol

UVP: 49,99 €

Old Perth Vintage

ist der erste in der Reihe von limitierten Vintage Releases, bei denen jeder Whisky eine Jahrgangsnennung haben wird. Diese Abfüllungen werden auf eine kleine Anzahl von Flaschen beschränkt sein – diese erste Abfüllung ist limitiert auf lediglich 936 Flaschen. Für dieses Release wurden speziell ausgewählte Sherry-gereifte Single Malt Whiskys verblendet, die alle im Jahr 1996 destilliert wurden. Im Gegensatz zum Old Perth Kernsortiment, das ausschließlich Speyside Whisky verwendet, enthält Old Perth Vintage 1996 Whiskys aus anderen Regionen, darunter ein ikonischer Islay Malt, der eine besondere Verbindung zur Familie Morrison hat.

Verkostungsnotiz:

Nase: Getrocknete Früchte, sanfte Gewürze und ein Hauch von Tabak

Geschmack: Kraftvoll, reich und doch ausgewogen, mit Noten von gedünsteten Früchten und Torfrauch

Finish: Dunkle Früchte am Gaumen mit einem sanften langen rauchigen Unterton

Alkoholgehalt: 55,8 %

UVP: 219,00 €