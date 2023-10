Neu bei Schlumberger: Old Perth Palo Cortado Edition und Mac-Talla Flavourscapes

Zwei neue Abfüllungen aus dem Hause Morrison dürfen wir Ihnen heute vorstellen – nach Deutschland gebracht von Schlumberger. Es handelt sich dabei um den limitierten Old Perth Palo Cortado Edition und den Mac-Talla Flavourscapes „Cluain“, eine Abfüllung exklusiv für Deutschland.

Mehr Infos zu beiden Bottlings nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu: Old Perth Limited Edition „Palo Cortado“ und Mac-Talla Germany Exklusive „Cluain“ Flavourscapes Series

Old Perth Limited Edition „Palo Cortado“

Als Ergänzung des Core-Sortiments kommt hier nach Pedro Ximenez die zweite Limited Edition Old Perth. Einer der seltensten seltenster Sherry-Stile ist Palo Cortado, dies ist im Ursprung ein Fino Sherry, der sich dann durch Oxidation zu Oloroso entwickelt, dadurch mehr Struktur und Körper entwickelt. So verstärkt er die Aromen der im Old Perth miteinander vermählten Speyside Single Malts. 12-24 Monate durften die Basis Whiskys im First Fill Palo Cortado Butts nachreifen. Nur 7200 Flaschen wurden abgefüllt, ganze 900 davon sind in Deutschland erhältlich.

Verkostungsnotizen:

Farbe: Kräftiges Rotgold

Nase: Duftendes Geißblatt, Vanillecreme und Gewürzkekse.

Gaumen: Wunderschöne fruchtige, würzige Sherry Noten. Der Palo Cortado mit seiner Eleganz, seinen nussigen Aromen und der Süße reifen Beerenobstes findet sich 1:1 im Whisky wieder. Dazu ein Löffel dunkler Honig.

Finish: Sehr lang zunächst fruchtig und süß, im Verlauf setzt sich eine feinwürzige Trockenheit durch.

Der Whisky wurde mit originaler Fass Stärke von 55,80 % vol. abgefüllt und ist natürlich nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Mac-Talla Germany Exklusive „Cluain“ Flavourscapes Series

Mac Talla Flavoursacapes – eine neue Serie limitierter Abfüllungen, bei der Mac-Talla mit Künstlern zusammenarbeitet, um atemberaubende Bilder zu schaffen, die die unterschiedlichen Aromenprofile jedes einzelnen Whiskys zeigen. Für die neue Germany Exclusive Abfüllung kreierte die wunderbare Marzia Sileno ein einzigartiges Kunstwerk. Bei ihrem Besuch beim Mac Talla Team war es sehr interessant zu hören, warum sie sich nach einem Schluck der neuen Flavourscapes Abfüllung für die Farben und Formen entschieden hat, die jede einzelne Flasche zieren.

Für Cluain (Gälisch für Wiese oder Weide) wurden drei First Fill Bourbon Hogsheads miteinander vermählt. Das Ergebnis ist ein lebhafter und rauchiger Whisky mit Noten von frischem Rauch, süßer Vanille und blumigem Duft abgefüllt mit kraftvollen 52,3% Vol. und limitiert auf 1.180 Flaschen nur für Deutschland. Die Destille bleibt wie bei allen Mac-Talla Abfüllungen ein Gehimnis, der Geschmack aber offenbart das Herz Islays!

Verkostungsnotizen:

Farbe: leuchtendes Gold

Nase: frischer Rauch, Vanille und blumige Noten wie ein Spaziergang auf einer Frühlingswiese

Geschmack: saftige Äpfel und vollreife Birnen mit einem Hauch herber Zitrusnoten untermalt von warmem Rauch

Der Whisky wurde nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen abgefüllt.