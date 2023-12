Serge verkostet: Weitere geheime Orkney Whiskys

Secret Orkney Distillery 14 yo 2009/2023 (47%, Signatory Vintage for Whic, Spirits of the Forest, bourbon hogshead, cask #DRU 17/A67 #37, 411 bottles) 87

Secret Orkney 16 yo 2006/2022 (54%, Chapter 7, Monologue, bourbon hogshead, cask #63, 382 bottles) 89

Secret Orkney 8 yo 2014/2022 (52.8, Chapter 7, Monologue, red wine barrel, , cask #177, 314 bottles) 84

An Orkney Distillery 10 yo 2011/2022 (49.9%, The Single Malts of Scotland, Kirsch Import, sherry butt, cask #5, 565 bottles) 88

Old Orkney 19 yo 2004/2023 (53%, Decadent Drinks) 90

An Orkney 6 yo 2016/2023 (46%, Cadenhead, Original Collection, bourbon) 85

Orkney 22 yo 2000/2023 (52.7%, The Whisky Exchange for the Whisky Show 2023) 91

#4.277 20 yo 2000/2021 (55.1%, Scotch Malt Whisky Society, refill bourbon hogshead, ‚A punch and a pout, honey and heft‘, 304 bottles) 84