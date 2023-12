Neuer St. Kilian Single Malt Whisky „My Name Is Nobody“ zum 50. Jubiläum

Am 13. Dezember 1973 kam der Filmklassiker „My Name Is Nobody“ in die deutschen Lichtspielhäuser. In diesem Italowestern spielte Terence Hill die Hauptrolle des namenlosen „Nobody“, der hier in gewohnter Manier sowohl schlagfertig wie auch schlagkräftig alle Herausforderungen und Konflikte löst.

Zum 50. Jubiläum erscheint von St. Kilian Distillers im Auftrag der Paloma Productions Media und Marketing GmbH die Sonderedition „My Name Is Nobody“. Der Single Malt Whisky reifte in ehemaligen Bourbon Fässern von unterschiedlichen Größen und wurde ohne Färbung und Kühlfiltrierung mit 50 % Vol. abgefüllt. Die auf 1.000 Flaschen limitierte Abfüllung ist bei St. Kilian Distillers online sowie direkt vor Ort im Shop der Destillerie erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung für die 0,7-Liter-Flasche beträgt 59,90 €.

Mehr Details und Einzelheiten zu „My Name Is Nobody“ erfahren Sie in der folgenden Pressemitteilung, die wir von St. Kilian Distillers erhalten haben:

Paloma Productions Media und Marketing GmbH feiert das deutsche Jubiläum des Filmklassikers „My Name Is Nobody“ mit exklusiven St. Kilian Single Malt Whisky

Sonderedition markiert 50 Jahre Filmgeschichte

Rüdenau, im Dezember 2023

Die neueste Single Malt Whisky-Kreation von St. Kilian Distillers entsteht im Auftrag der Paloma Productions Media und Marketing GmbH. Diese fungiert als exklusiver Lizenznehmer von Terence Hill und hält die Rechte zu zahlreichen TV- und Home Entertainment-Produktionen mit dem renommierten Schauspieler. Die limitierte Sonderedition, entwickelt für den offiziellen Terence Hill Shop, ehrt den 50. Jahrestag der deutschen Erstausstrahlung des legendären Westerns „My Name Is Nobody“.

Der Filmklassiker kam am 13. Dezember 1973 in die deutschen Kinos und begeisterte mit der wundervollen Situationskomik seiner Hauptfigur ein Millionenpublikum. Legendär sind die Szenen im Saloon, bei denen der namenlose Westernheld an einem spektakulären Trinkspiel mit Whiskey teilnimmt und sich anschließend mit seinem kahlköpfigen Gegenüber bei blitzschnellen Ohrfeigen humorvoll auseinandersetzt.

Die exklusive Sonderedition wurde bei St. Kilian Distillers mit größter Hingabe und handwerklichem Geschick destilliert. Mit Ruhe und Sorgfalt in den feinsten Bourbon Fässern gereift, entfaltete dieser edle Tropfen einen vollmundigen Charakter und eine tiefe Komplexität, die die Essenz des Westerns in sich trägt. Ein wahres Meisterwerk, das die Zeit einfängt und in jeder Flasche Filmgeschichte erzählt.

Der aus 100% Gerstenmalz hergestellte und durch zweifache Destillation in traditionellen schottischen Pot Still Brennblasen gewonnene New Make reifte in ehemaligen Bourbon Fässern von unterschiedlichen Größen, aber stets bester Qualität in der kristallklaren Luft des Odenwalds. Die milde Sonderedition besticht mit einem betörenden Fruchtpotpourri reifer Birnen, gelber Äpfel und saftiger Aprikosen, das von süßer Vanille mit cremigen Karamelltönen begleitet und mit sanft würzigen, wohlig wärmenden Eichenholznoten perfekt abgerundet wird.

In limitierter Zahl erhältlich

Der Single Malt Whisky „My Name Is Nobody“ ist weder gefärbt noch kühlgefiltert und wurde mit einem Alkoholgehalt von 50,0 % Vol. in die ikonische 0,7-Liter-Flasche abgefüllt. Das Etikett im kultigen Westernfilm-Look verleiht diesem exquisiten Tropfen zudem eine ansprechende visuelle Note. Die auf 1.000 Flaschen limitierte Sonderedition ist bei St. Kilian Distillers online sowie direkt vor Ort im Shop der Destillerie erhältlich.

Tasting-Notes

Aussehen: Gold

Aroma: Der intensive Vanilleduft sorgt mit betörenden Fruchtnoten von saftigen Aprikosen, reifen Birnen und gelben Äpfeln für ein verlockendes Aroma, das mit getoastetem Eichenholz, etwas Toffee sowie einem Hauch Kokos perfekt abgerundet wird.

Geschmack: Die Fruchtsüße von gelben Äpfeln, köstlichen Aprikosen und reifen Birnen wird von der gleichzeitig eintretenden Wärme aus würziger Eiche und einer Prise weißen Pfeffers herrlich in Balance gehalten, während cremige Vanille sowie zartes Karamell das Geschmackserlebnis abrunden.

Nachklang: Die wärmenden Aromen von Frucht, Vanillecreme und Milchschokolade klingen mit leicht trockenen Eichennoten und einer Spur dunklem Karamell lange nach.

Alkoholgehalt: 50 % Vol.

UVP: € 59,90 (0,7 Liter)

