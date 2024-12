Fuji Whisky feiert seinen 50. Geburtstag mit Fuji 50th Anniversary Single Malt

Die Destillerie Fuji Gotemba durfte im vergangenen Jahr ihren 50. Geburtstag feiern. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums veröffentlichte die japanische Brennerei bereits den Single Blended Japanese Whisky FUJI 50th Anniversary Edition. Dieser Abfüllung folgt nun in diesem Jahr der Fuji 50th Anniversary Single Malt. Master Blender Jota Tanaka – ist erst der zweite Master Blender in der Geschichte der Destillerie – wählte für dieses Bottling Whiskys aus den 70er, 80er, 90er, 2000er und 2010er Jahren sowie aus der ersten Destillation im Jahr 1973. Fuji 50th Anniversary Single Malt besteht somit aus Whiskys im Alter von 12 bis 50 Jahren. Er reifte in einer Kombination aus verschiedenen Fässern, darunter Bourbon, Bier, Oloroso-Sherry und französischer Rotwein-Fässer aus Eiche. In der Nase soll der Single Malt Noten von Karamell, braunem Zuckersirup, Aprikose und Melone präsentieren. Am Gaumen folgen getrocknete Ananas und weißer Pfirsich.

Insgesamt werden 3.000 Flaschen, mit 52 % Vol., abgefüllt, 400 sind für den US-amerikanischen Markt bestimmt, der dort 500 US-Dollar kostet. Wieviele Abfüllungen den europäischen Markt erreichen, und welcher UVP, ist dem Artikel bei The spirits business nicht zu entnehmen.