Neu: Midleton Very Rare Silent Distillery Collection Chapter Five

Die fünfte und vorletzte Veröffentlichung der Midleton Very Rare Silent Distillery Collection ist zugleich die bislang älteste (und damit, wenig verwunderlich, auch die kostspieligste bisher): Der 1973 von Max Crockett destillierte und jetzt mit 52,4% vol. Alkoholstärke abgefüllte Whiskey ist ab sofort zum Preis von 55.000 Euro zu erstehen – auch in Deutschland. Es gibt ihn zusätzlich für folgende Märkte: Irland und Nordirland, USA, Frankreich, UK, die Niederlande, die Tschechische Republik, Belgien, Österreich, Australien, China, Hong Kong, im Persischen Golf, Singapur und in ausgewählten Outlets im Global Travel Retail.

Der Midleton Very Rare Silent Distillery Collection Chapter Five reifte in ehemaligen Bourbon-Fässern, die dann ein halbes Jahr lang in einem weiteren Bourbonfass vermählt wurden. Das dafür verwendete Fass mit der Nummer 52969 hat eine interessante Geschichte: Es wurde in der Mitte der Siebzigerjahre von Dominic Buckley repariert und überstand ein halbes Jahrhundert ohne zu lecken, auch dank der Pflege durch Dominics Sohn, Ger Buckley. Dieser meinte:

“I am extremely excited to see the culmination of our family’s heritage and craftsmanship captured within Midleton Very Rare Silent Distillery Collection Chapter Five. As a fifth-generation cooper, inspired and trained by my father and my uncle Donal, it is with immense pride that I see our legacy commemorated in this remarkable whiskey.”

Der derzeitige Master Distiller Kevin O’Gorman zeichnet für die Finalisierung des Single Pot Still Whiskeys verantwortlich. Sein Kommentar dazu:

“Midleton Very Rare Silent Distillery Collection Chapter Five embodies a captivating tale that celebrates the convergence of the finest wood, exceptional whiskey, and indomitable spirit of the master craftsmen who sit at the heart of the Old Midleton Distillery’s legacy. “he result is truly remarkable, offering an exceptional liquid that exceeds expectations and promises an unforgettable experience. I eagerly invite whiskey enthusiasts to indulge in this exceptional liquid and discover the captivating history that accompanies the expression as they savour every sip.”

Natürlich ist auch die Verpackung dem Inhalt entsprechend: Ein handgelasener und geätzter Decanter von Waterford Crystal hält den Whiskey, eine Schatulle aus Wurzelholz in Tigerbraun mit weißem Leder und silbernen Details ist die passende Verpackung dafür.

Zum Geschmack: In der Nase findet man Fruchtnoten und Noten von mit Zucker glasierten Mandeln, abgenutztem Leder und Heidehonig. Am Gaumen entdeckt man Stein- und Zitrusfrüchte, Kräutertee, dunkle Schokolade, Ingwer und Toffee-Apfel.