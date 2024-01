Middle West Spirits schließt Brennerei-Erweiterung ab

Gestern gab Middle West Spirits aus Ohio/USA den Abschluss ihres massiven Ausbaus bekannt. Die Fertigstellung der knapp 7.000 qm großen Gebäude-Erweiterung erfasst zusätzliche Getreideverarbeitungs- und Abfüllanlagen, die eine Erhöhung der Produktionskapazität um zehnfache (eine absolute Zahl der Kapazität ist allerdings nicht angegeben). Mit diesen neuen Anlagen gehört Middle West Spirits, gemessen an der Produktionskapazität, jetzt zu den größten unabhängigen Brennereien in Nordamerika. Parallel erhöhte das Unternehmen auch die Mitarbeiterzahl um das dreifache, und möchte diese auch noch in diesem Jahr weiter steigern.



Ein Video, zu finden im Facebook-Auftritt von Middle West Spirits, vermittelt einen Eindruck der Größe der Produktionsstätte. Middle West Spirits verfügt derzeit über ein Portfolio von 15 Spirituosen, neben Vodka und Gin gehören hierzu auch unterschiedliche Bourbon & Whiskey. Middle West Spirits verwendet Getreide aus Ohio und kontrolliert jeden Teil des Produktionsprozesses ihrer Whiskeys, wie das Unternehmen mitteilt.