Die Schweizer Whiskyfreunde dürfen sich über ein neues Einzelfass in der Swiss Selection der Whisky Bibliothek in Herrenschwanden freuen: Die Spezialisten von dort haben dafür ein ex-Pedro Ximenez-Fass aus der Spirit of Yorkshire Distillery ausgesucht. Zu beziehen sind die 294 Flaschen über deren Webshop – genauere Informationen zum neuen Filey Bay finden Sie nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu für die Schweiz: Filey Bay ex-PX Sherry Single Cask – Swiss selection by Whisky Bibliothek #3591

Mit grosser Freude und Stolz präsentiert die Whisky Bibliothek ihre neueste und exklusive Abfüllung: Filey Bay EX-PX Sherry Single Cask – Swiss selection by Whisky Bibliothek #3591

Diese aussergewöhnliche Abfüllung umfasst nur 294 Flaschen, die aus einem Ex-Pedro Ximénez Sherry Hogshead, Fass #3591, 49.9% vol. stammen. Natürlich nicht kältefiltriert und ohne Zusatz von Farbstoffen.

Diese besondere Wahl wurde von Gästen auf dem Whiskyshiff Luzern getroffen und von der Whisky Bibliothek für die Whisky Mäss Winterthur 2024 ausgewählt.

Der Swiss Selection PX Single Cask verzaubert mit seiner reichhaltigen und fruchtigen Komplexität. Schon beim ersten Schnuppern entfalten sich verlockende Aromen von mit Schokolade überzogenen Rosinen, Datteln und Brunsli.

Diese sinnlichen Noten werden durch eine warme Karamellnote und eine feine Eichenwürze harmonisch ergänzt, die den Gaumen verwöhnen und für ein unvergleichliches Geschmackserlebnis sorgen.

Diese limitierte Edition ist ein Muss für jeden Whisky-Liebhaber und Sammler, der die feine Kunst der Destillation zu schätzen weiss. Die Spirit of Yorkshire Destillerie hat mit dieser Abfüllung erneut bewiesen, dass sie in der Lage ist, aussergewöhnliche und unvergessliche Whiskys zu kreieren.

Cheers!