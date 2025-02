Die Whisky Bibliothek kann in diesem Jahr ihren 5. Geburtstag feiern (Wir gratulieren an dieser Stelle ganz herzlich), und lädt Sie zu ihrem Anniversary Tasting mit Joe Clark, Whisky Director der Spirit of Yorkshire Distillery, ein. Was Sie bei dieser Feier erwarten können, und was Sie erwartet, erfahren Sie im Infotext, den wir von der Whisky Bibliothek erhalten haben:

5 Jahre Whisky Bibliothek: Anniversary Tasting am Whiskyschiff Luzern

Am Samstag 29. März 2025 um 17:30 Uhr findet unser Anniversary Tasting mit Joe Clark von Spirit of Yorkshire Distillery. 5 Jahre Whisky Bibliothek – Feiere mit uns am Whiskyschiff Luzern!

Unser Jubiläum feiern wir mit DEM Highlight des Jahres: Einem exklusiven Anniversary Filey Bay Single Cask, das erst im Mai abgefüllt wird – und du kannst dabei helfen, seine Tasting Notes zu kreieren!

Degustieren & mitgestalten – Sei einer der Ersten, die unser Filey Bay Jubiläumsfass probieren und gemeinsam die offiziellen Tasting Notes festhalten!

Exklusive Einblicke – Joe Clark von Spirit of Yorkshire führt uns durch das Tasting und teilt seine Expertise.

Orange Wine Barrique Special Release – Als Bonus gibt’s eine absolute Premiere, den ersten Filey Bay Release in 2025!

Geburtstagskuchen & Whisky-Pairing – Weil Feiern ohne Kuchen einfach nicht geht.

Erinnerungs-Party-Bag – unter anderem mit einem Gutschein, der dich berechtigt, die Flasche als Erster zu erhalten, noch bevor sie offiziell im Handel verfügbar ist!

Erwartet das Unerwartete – wie immer wird’s einzigartig und ein bisschen verrückt!

Whiskyschiff Luzern – Plätze begrenzt, jetzt anmelden!

Anmeldungslink: https://www.whisky-bibliothek.ch/product/whiskyschiff-luzern-anniversary-tasting-mit-joe-clark-von-spirit-of-yorkshire-samstag-29-maerz-2025-um-1730-uhr/