Die www.whisky-bibliothek.ch in der Schweiz ist vielen unserer Leser als Importeur von Filey Bay und unabhängiger Abfüller bekannt. Zuletzt veröffentlichten sie zum Beispiel einen 16 Jahre alten Bunnahabhain.

Nun ist das Ladengeschäft in Bremgarten bei Bern Opfer eines brutal vorgetragenen Einbruchdiebstahls mit fünfstelliger Schadenssumme geworden, bei dem rund 100 Flaschen entwendet wurden.

Die beiden Betreiber Sasa und Zoran bitten nun die Whiskygemeinde um Mithilfe: Sollten irgendjemandem verdächtige unübliche Angebote auffallen, bittet man um Hinweise darauf.

Nachstehend die Infos, die man uns dazu geschickt hat:

Einbruchdiebstahl in der Whisky Bibliothek in Bremgarten bei Bern – um Mithilfe wird gebeten

Am vergangenen Wochenende wurde die Whisky Bibliothek in Bremgarten bei Bern Ziel eines gezielten Einbruchdiebstahls. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich mit massiver Gewaltanwendung Zutritt zum Geschäft und hinterliess erhebliche Sachschäden. Die Diebe wussten offenbar genau, wonach sie suchten: Rund 100 Flaschen hochwertiger Single Malt Whiskys wurden entwendet – darunter renommierte Marken wie Macallan, Springbank, Ben Nevis, Talisker, Mortlach und Ardbeg. Auch einige weitere exklusive und hochpreisige Spirituosen fielen den Tätern in die Hände. Sie wussten genau, was sie suchten… Es war offensichtlich geplant.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Neben dem materiellen Verlust kommt nun auch ein erheblicher administrativer Aufwand auf das Team der Whisky Bibliothek zu. Doch trotz des Schocks und der grossen Enttäuschung wird der Laden bereits dieses Wochenende wie gewohnt für Kundinnen und Kunden geöffnet sein. Jeder, der unsere Passion für Whisky kennt, weiss, dass wir unser Herz in diesen Laden stecken. Dass jemand so dreist und skrupellos handelt, macht uns wütend und traurig zugleich.

Die Ermittlungen der Polizei laufen, und es bleibt zu hoffen, dass die Täter gefasst und die wertvollen Flaschen wiedergefunden werden.

Wir brauchen jetzt eure Unterstützung! Falls euch irgendwo verdächtige Angebote mit seltenen Whiskys auffallen – gebt uns Bescheid!

Danke für all eure Unterstützung – es bedeutet uns mehr als Worte sagen können!

Sasa & Zoran