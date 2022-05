Einen schönen Sonntagsgruß an unsere Schweizer Leser – und eine erfreuliche Nachricht: Ab sofort kann die Whisky Bibliothek KLG den englischen Filey Bay Whisky der Spirit of Yorkshire Distillery exklusiv für die Schweiz anbieten. Momentan sind vier unterschiedliche Whiskys und ein Cream Liqueur erhältlich.

Auf der Whisky Mäss Winterthur wird Whisky-Direktor Joe Clark eine Master Class zu Filey Bay halten. Ein Link zur Anmeldung sowie weitere Infos zu Filey Bay finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Spirit of Yorkshire „Filey Bay“ – Neu in der Schweiz erhältlich

Wir sind stolz und freuen uns riesig den «Filey Bay»-Whisky exklusiv in der Schweiz anzubieten. Sämtliche Abfüllungen sind ab sofort 🛒ONLINE🛒auf www.whisky-bibliothek.ch erhältlich und an der Whisky Mäss Winterthur am 13.-14. Mai vor Ort zur Degustation bereit.

In der Nähe der malerisch gelegenen Filey Bay Küste im Ort Humanby, befindet sich die Produktionsstätte der Spirit of Yorkshire Destillerie. Spirit of Yorkshire ist das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Landwirt Tom Mellor und Businesspartner David Thompson. Die gesamte Gerste aus nachhaltigem Anbau durch Windkraft, sowie das farmeigene Quellwasser für den einzigartigen Whiskycharakter stammen direkt vom landwirtschaftlichen Betrieb der Wold Top Farm, die Tom Mellor gehört. Beraten wurden die Jungunternehmer von Dr. Jim Swan, der preisgekrönte Destillerien, wie etwa Kavalan in Taiwan, Kilchoman Distillery in Schottland oder die Penderyn in Wales, mit aufgebaut und beraten hat. Den ausgeprägten kulturellen Heimatbezug, den der Whisky von der Filey Bay widerspiegeln soll, symbolisiert dabei der Tölpel. Als heimatverbundener Vogel steht er für die Werte des Unternehmens: Furchtlosigkeit, Präzision und Anmut. Schliesslich befindet sich unweit der Destillerie die grösste Tölpel Kolonie auf dem britischen Festland. So trägt der Whisky den Geist der Menschen und des Ortes, an dem er kreiert wird, in sich.

Das Sortiment umfasst:

Filey Bay Flagship

Filey Bay Moscatel Finish # Batch 2

Filey Bay STR Finish # Batch 2

Filey Bay IPA Finish # Batch 1

Filey Bay Cream Liqueur

Ein absolutes Highlight, das man nicht verpassen sollte ist die Masterclass mit dem Whisky-Direktor Joe Clark an der Whisky Mäss Winterthur am Samstag, 14. Mai um 16 Uhr!

Link zur Anmeldung: https://whiskymaess.privent.ch/events/9