Neu bei Kirsch Import: Ledaig Single Cask von Murray McDavid, Thompson Whisky und ElsBurn The Journey 6 yo

Nicht nur Smokehead 15 yo sind in dieser Woche zu finden in den Neuheiten bei Kirsch Import. Hinzu kommen das Single Cask Bottling Ledaig 2011/2025 aus der Benchmark Range von Murray McDavid, Fassstarkes & Limitiertes von Thompson Whisky aus Neuseeland, und The Original Hercynian Single Malt Whisky ElsBurn The Journey 6 yo aus dem Harz.

Hier alle Infos und Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Küstenrauch trifft Sherry-Süße:

Ledaig Single Cask für Kirsch-Kunden

Das Markenzeichen von Murray McDavid? Ein herausragender Holzschatz. Aus dem erlesenen Fassbestand des unabhängigen Abfüllers konnten wir ein Single Cask für Kirsch-Kunden sichern, das Malts der Insel Islay Konkurrenz macht.

Im Ledaig 2011/2025 trifft kraftvoller Torfwhisky auf süße Sherry-Einflüsse. Der Single Malt wurde 2011 im rauchigen Zweig der kleinen Tobermory Distillery gebrannt – direkt am Fischereihafen der Isle of Mull.



Bei der Reifung bewies Murray McDavid die hauseigene Kunstfertigkeit im Fassmanagement und baute den stark getorften Whisky in einem authentischen Pedro Ximénez Sherry Cask aus. Nach dem zweijährigen Finale verbindet sich der wilde Charakter der schottischen Westküste überraschend harmonisch mit der fruchtigen Süße des Likörweins.

Ledaig 2011/2025 – Benchmark

Murray McDavid Island Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Germany

13 Jahre

Dest.: 2011

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Ximenez-Spinola Pedro Ximénez Sherry Cask (Finish)

Fassnr.: 2300948

310 Flaschen

55,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Rare Raucherlebnisse aus Neuseeland:

Fassstarkes & Limitiertes von Thomson Whisky

Unabhängigkeit bedeutet, tun zu können, was und wie man es möchte. Für Mathew und Rachael Thomson heißt das: New Zealand Whisky aus regionalen Zutaten zu kreieren, der für die Kategorie in ihrer Heimat neue Wege bereitet. In ihrer kleinen Craft-Brennerei lassen sie seit 2014 Wirklichkeit werden, womit Mathew schon seit Jahren experimentierte: rare Malt-Whiskys mit Raucharoma aus Südinsel-Torf oder Manuka-Holz.

Wer Letzteres ungehemmt erleben will, liegt mit dem Manuka Smoke Full Noise richtig. Der Single Malt aus über Manuka-Rauch gedarrtem Gerstenmalz der Region reift in Bourbon Barrels und wird in Fassstärke abgefüllt – für tiefere, intensivere Rauchnoten.



Für den vielfach ausgezeichneten Blended Whisky Two Tone reifen ausgewählte neuseeländische und importierte Whiskys in zwei Arten von Fässern: europäische Eichenfässer, in denen zuvor neuseeländischer Rotwein lagerte, und Bourbonfässer. Das Ergebnis? Schmeckt nach Meeresluft, karamellisierten Früchten, roten Beeren, Aprikose und Gewürzen.



Für das exklusive Quercus Alba Manuka Smoke Single Cask #23 wurde ein Virgin American Oak Cask stark ausgebrannt, bevor es mit Manuka Smoke Single Malt befüllt wurde. Bei idealer Trinkstärke entfalten sich so Noten von Vanille, Schwarztee, Nelke und honigartigen Manuka-Ölen.

Manuka Smoke Full Noise

Thomson New Zealand Single Malt Whisky

Herkunft: Neuseeland

Fasstyp: Bourbon Barrels

52% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Two Tone Blend

Thomson New Zealand Blended Whisky

Herkunft: Neuseeland

Fasstyp: European Oak New Zealand Red Wine Casks, Bourbon Barrels

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Quercus Alba Manuka Smoke Single Cask #23

Thomson New Zealand Single Malt Whisky

Kirsch Import Exclusive

Herkunft: Neuseeland

Fasstyp: Virgin American Oak

Fassnr.: 23

239 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Sechsjährige Whiskyreise:

ElsBurn The Journey mit neuem Age Statement

Fans kennen den Harzer Single Malt The Journey als jährlich neu aufgelegte Edition. Nach dem zwölfjährigen The Journey stellt die Hercynian Distilling Co. ihrem Flaggschiff erneut einen Standard mit Age Statement zur Seite: The Journey 6 y.o.

Für die neue Etappe reifte der aus Gersten- und Woodsmoked-Malz gebrannte Whisky ausschließlich in First Fill Casks, die mit Sherry, Port, Marsala sowie Málaga vorbelegt waren. Statt der für die Jahrgangseditionen üblichen 43% vol. wurde Batch 1 mit idealer Trinkstärke von 46% vol. abgefüllt. Der Effekt: Hochgenuss aus dem höchsten Gebirge Norddeutschlands – üppig-fruchtig, malzig und mit würziger Eiche.

ElsBurn The Journey 6 y.o.

The Original Hercynian Single Malt Whisky

6 Jahre

Abgef.: 2025

Herkunft: Deutschland, Harz

Fasstyp: First Fill Sherry, Port, Marsala & Málaga Wine Casks

2.670 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Zunächst üppig-fruchtig und malzig, mit Eichentönen, leichten Kaffeearomen und etwas Toffee. Dann stoßen angenehme Rosinennoten, getrocknete Aprikosen und ein Hauch von feiner Vanille dazu.



Gaumen: Ein milder und sehr zugänglicher Auftakt mit Früchtekuchen, Malz und Eiche steigert sich langsam über eine Aprikosennote zu einer Mischung aus Vanille, Karamell und Rosine. Abgerundet wird das Erlebnis durch einen zarten Anflug der für ElsBurn typischen Mandarinennote und dunkler Schokolade.