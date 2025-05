Wemyss bietet in ihrem neuen Fasslager ein umfassendes Fassmanagement an

Anfang Februar verkündete Wemyss Family Spirits über LinkedIn, dem Facebook-ähnlichen sozialen Netzwerk für Geschäftskontakte, die Fertigstellung ihrer neuen Warehouses (wir berichteten). Mit weniger Bildern, dafür aber deutlich detaillierter stellt das Unternehmen bei The sprirts business heute ihre neuen Lagereinrichtungen vor.

Das von der Familie Wemyss unter der neuen Tochtergesellschaft Wemyss Bond betriebene Lager bietet flexibles und umfassendes Fassmanagement. Dieses Angebot ist speziell auf Brennereien ausgerichtet, die über ihre eigenen Lager-Kapazitäten hinaus einen Bedarf haben. Wemyss Bond bietet in Glenrothes ein HMRC-zugelassene Zolllager sowie ein umfassendes Angebot an professionellen Fassdienstleistungen, darunter Tanker-Fass-Befüllung, Vatting, Neuvermessung, Umfüllen, Probenahme und Versand.

Isabella Wemyss, Produktionsleiterin bei Wemyss Family Spirits, sagte über das neue warehouse:

“From our own experience, we know how frustrating it is for businesses to face delays and red tape, whether it’s waiting weeks for basic requests to be processed or dealing with inefficiencies that others face due to poor systems.