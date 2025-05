Genuss am Gaumen bringt Claxton’s neuen Warehouse Releases nach Österreich

Soeben sind die zwölf neuen Abfüllungen aus Claxton’s neuen Warehouse Releases über den Importeur Genuss am Gaumen in Götzis in Vorarlberg für Österreich eingetroffen. Alle Releases gibt es ab sofort mit Tasting Notes & weiteren Details im Genuss am Gaumen vor Ort und online (dort mit Tasting Notes & weiteren Details), sowie einzelne Abfüllungen auch bei Hirschenbrunner Spirits in Wien.

Hier die Kurz-Infos zu neuen Warehouse Releases des unabhängigen Abfüllers Caxton’s:

Daher ohne viel Worte…die sehnsüchtig erwarteten, neuen Warehouse Releases von Claxton’s Whisky sind soeben in Österreich eingetroffen.

Und das Release kann sich wirklich sehen lassen – vom 3-jährigen Holyrood (einer der ersten Independent Bottlings auf dem Markt seit der Eröffnung der jungen „City-Brennerei“ in Edinburgh im Jahr 2019), über den 18-jährigen Peated Knockdhu (der allererste Knockdhu der jemals für Claxton’s releast wurde) bis hin zum 52-jährigen Invergordon, der zugleich der älteste jemals releaste Whisky aus der Warehouse No. 1 Serie ist.

Von den Lowlands über Campbeltown & Islay bis in die Highlands und zur Speyside. Vom Bourbon Barrel über Calvados, Brandy & Port bis hin zu PX Sherry. So abwechslungsreich & vielfältig war das Bottling von Claxton’s Whisky noch nie und Sales Director Tom Roskams von Claxton’s ist zurecht stolz auf diesen Release wie wir finden:

„This is the first release of Warehouse 1 & Warehouse 8 in 2025 after a respectable gap since the last release and we thought – let’s start 2025 with an absolute cracker. All of the expressions are stand out examples and all certainly high-quality drams with the typical diversity covering a wide age range, cask types, regions & styles. Some amazing drams on offer here.“