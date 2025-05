Middle West Spirits übernimmt Old Elk Whiskey

Das in Ohio ansässige Unternehmen Middle West Spirits, neben Vodka und Gin stellt das Unternehmen auch unterschiedliche Bourbon & Whiskey her, setzt seinen Expansionskurs weiter fort. Erst im Januar schloss Middle West Spirits seine Brennerei-Erweiterung ab, und gehört nun gemessen an der Produktionskapazität zu den größten unabhängigen Brennereien in Nordamerika (wir berichteten). Jetzt gab das Unternehmen die Übernahme der in Colorado ansässig Destillerie Old Elk Whiskey bekannt.

Old Elk wurde 2013 in Fort Collins, Colorado, gegründet und verfügt derzeit über ein Portfolio, das in allen 50 US-Bundesstaaten erhältlich ist. 2016 kam Greg Metze, ehemals bei MGP Ingredients, als Master Distiller hinzu. Die Brennerei ist spezialisiert auf ungewöhnliche Grain Bills und innovative Finishes.

Ryan Lang, Gründer und CEO von Middle West, sagte zur Übernahme: