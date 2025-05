Tomatin Master Distiller Graham Eunson wechselt in den Ruhestand

Nach 14 Jahren Tätigkeit bei der Highland-Destillerie Tomatin wechselt Graham Eunson zum 30 Mai in den Ruhestand. Eunson kam 2011 als Distillery General Manager zu Tomatin und übernahm 2019 die Doppelposition als Master Distiller and Distillery Operations Director der Brennerei. Vor seinem Eintritt bei Tomatin war Eunson Master Distiller bei Glenglassaugh (2008 bis 2011) und The Glenmorangie Company (1996–2008). Seine Aufgaben bei Tomatin werden nach seinem Abschied von Distillery Manager Jamie Muir, health, safety, quality, and environment director Fiona Birkinshaw sowie Blender und Global Brand Ambassador Scott Adamson übernommen.

Zu Ehren von Eunsons Karriere in der Whisky-Branche veröffentlicht die Destillerie die Tomatin Legacy Makers – Graham Eunson Edition. Diese Abfüllung vereint zwei Fässer: Tomatin 1990 #14270 Refill Hogshead, befüllt in dem Jahr, in dem Graham Eunson erstmals in der Whiskybranche tätig war, und Cù Bòcan 2011 #23 French Oak Red Wine Barrique, befüllt in dem Jahr, in dem er seine Tätigkeit die Tomatin begann.

Tomatin Legacy Makers – Graham Eunson Edition ist mit 56,1 % Vol. abgefüllt, auf 514 Flaschen limitiert und kostet £150. Die Abfüllung ist ab sofort bei ausgewählten unabhängigen Whiskyhändlern verfügbar, und soll auch über die Website der Brennerei erhältlich sein.