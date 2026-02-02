Gewinnen Sie jetzt vom unabhängigen Abfüller Claxton’s drei hervorragende Whiskys aus Ardnamurchan und Deanston

Ein unabhängiger Abfüller, der in den letzten 15 Jahre für Furore gesorgt hat und zwei unterschiedliche Brennereien in den Highlands – das sind die Zutaten zu unserem allerneuesten Gewinnspiel, das wir gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Kirsch Import für Sie veranstalten: Gewinnen Sie eine von drei Abfüllungen von Claxton’s – einen fantastischen Ardnamurchan 8yo aus der Warehouse No. 1 Serie als Einzelfass-Abfüllung – und zwei intensive Deanston 11yo aus der Exploration Serie, die aus einem Oloroso Sherry Barrique mit 50% Alkoholstärke abgefüllt wurden.

Wie Sie gewinnen können? Einfach unseren Artikel über den unabhängigen Abfüöller Claxton’s aufmerksam durchlesen, die Gewinnfrage richtig beantworten und die Antwort an uns einsenden – und schon haben Sie Ihre Chance genutzt! Wir wünschen Ihnen viel Spaß und vor allem viel Glück – und freuen uns schon auf Ihre Einsendung!

Hier also die Infos, die Sie zur Beantwortung der Gewinnfrage brauchen – und natürlich mehr über ihre Gewinne:

Der unabhängige Abfüller Claxton’s

Vor über hundert Jahren erwarb die Familie Landale das weitläufige Dalswinton Estate. Im Herzen dieses eindrucksvollen über 2.000 Hektar großen Anwesens, befindet sich heute Claxton’s Dalswinton Bond – der Ort, an dem herausragende Whiskys entstehen.

2011 gegründet, füllt Claxton‘s seit 2019 das historische Sandbed House am Ufer des River Nith mit neuem Leben. Die ursprünglichen Scheunen und Getreidespeicher aus dem 19. Jahrhundert wurden in enger Partnerschaft mit dem Estate liebevoll restauriert und in hochmoderne Reifungs- und Lagerhäuser verwandelt. Das Ergebnis: eine Mischung aus traditionellem Dunnage-Warehouse und zeitgemäßen „racked facilities“ – ideale Bedingungen für eine langsame, sorgfältige und charakterstarke Whiskyreifung.

Claxton’s verfolgt einen kompromisslosen Qualitätsanspruch: Die Fässer werden weltweit von Spezialisten bezogen und mit derselben Sorgfalt ausgewählt wie die Spirituose, die sie veredeln sollen. Jede Fassart – ob groß, klein, selten oder experimentell – wird bewusst eingesetzt, um ihren eigenen Charakter zu entfalten.

Aus der Verbindung von modernem Fassmanagement, lokalem Mikroklima und vielseitigen Lagerhäusern erschafft der unabhängige Abfüller Whisky mit Tiefe, Konsistenz und Authentizität. Regelmäßige Probenentnahmen und engmaschige Kontrollen sichern deren Qualität – für Erlebnisse, die geprägt sind vom Charakter des Dalswinton Estate und der Vision eines unabhängigen Familienunternehmens.

Das Portfolio (Warehouse No.1, Warehouse No.8, Exploration Series, Core Range und Dalswinton Series) wird mittlerweile in 17 Ländern genossen und durch experimentelle Reifung, Cask-Finishing und die Entwicklung neuer Aromen erweitert – stets geleitet von der Überzeugung, dass außergewöhnlicher Whisky im Fass entsteht und nicht nur aus ihm abgefüllt wird.

Ihr Preis: Der Ardnamurchan 8yo aus der Warehouse No. 1 Serie

Dieser 8 Jahre alte getorfte Ardnamurchan Single Malt Scotch reifte vollständig in Bourbonfässern. Es ist ein süßer, torfiger Whisky mit viel Balance und erdigen, keksgleichen Noten.

Nase: Süße Öle, Rauch und Malz. Erdige, biscuitartige Noten.

Gaumen: Shortbread. Torfrauch; Ruß. Malzig-süß.

Abgang: Weißer Pfeffer im Finish mit Noten von geräuchertem Malz.

Ihr Preis: 2x den Deanston 11yo aus der Exploration Serie

Ein großartiger 11-jähriger Deanston, der von dem Sherry-Barrique profitiert hat, in dem er gereift ist.

Nase: Gerstenzucker. Biscuit. Vanille. Eiche.

Gaumen: Süße Vanille. Shortbread. Geröstete Gerste.

Abgang: Eichen-süßer Abgang mit einem Vanille-Nachgeschmack.

Und so gewinnen Sie den Ardnamurchan 8yo oder einen der beiden Deanston 11yo von Claxton’s:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage:

In welchem Jahr wurde der unabhängige Abfüller Claxton’s gegründet?

a) 2026

b) 2011

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Claxton’s“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 15. Februar 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner der Preise und geben sie am 16. Februar 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Claxton’s“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 15. Februar, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 16. Februar 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Impor versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Team von Whiskyexperts